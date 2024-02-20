على طريقة بهجت في عتبات البهجة.. 5 أسرار تجعلك تجد السعادة كل يوم

MENAFN - Youm7) يعرض مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم يحيى الفخراني في رمضان 2024، على قنوات المتحدة،وتدور أحداث المسلسل حول شخصية بهجت الأنصاري صانع محتوى على قناة اليوتيوب، يبحث عن لحظات البهجة البسيطة في حياتنا اليومية لذلك سمى محتواه "عتبات البهجة"، ويتحدث فيها عن لحظات السعادة والبهجة التي يجب أن يعيشها الإنسان على الرغم ما يمر به من نجاح أو خسارة، ومن خلال ذلك نستعرض في هذا التقرير كيف تكون إنسانا مبهجا بخطوات بسيطة؟

التسامح

أن تمنح للذات التسامح أوقات العقبات فهذا يساعدك في الاستمرار، ويزيد من مشاعر البهجة والسعادة حتى في الأوقات الصعبة، وكذلك مسامحة الآخرين يجعلك تتخلص من تراكم الغضب تجاههم أو تجنبهم.

الإيجابية

عليك تجنب التفكير بسلبية تجاه الأشياء أو الأشخاص وتجنب فرض توقعات مزيفة تجعلك تشعر بالتوتر أو الضغط، لذلك التفكير والتعامل بإيجابية يمنح مشاعر البهجة والسعادة دائما.

الصداقة

الصداقة تمنح الحب والتواصل والتفاعل مع من تحبهم، ولكن من غيرهم قد تشعر بالوحدة في كثير من الأوقات، مما يؤثر سلبيا على بهجتك وسعادتك.

قسط وافر من النوم

النوم المتواصل الصحي بعيد عن المتقطع أو الأقل من عدد الساعات الموصي به من 7 لـ8 ساعات يجعلك دائما تشعر بالإرهاق وإنجاز الأشياء بكسل، لكن عند الحصول على النوم الكافي يمنح البهجة والنشاط طوال اليوم ويجعلك تقوم بمهامك بسهولة.

ممارسة التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية في الشعور بالحيوية والنشاط وهذا يجعل الإنسان سعيدا ومقبلا على الحياة يستمتع بجميع تجاربها، وتوجد تمارين كثيرة أبسطها المشي في المساحات الخضراء أو الركض، أو الذهاب إلى الصالات الرياضية.