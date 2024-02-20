على طريقة بهجت في عتبات البهجة.. 5 أسرار تجعلك تجد السعادة كل يوم

(MENAFN
- Youm7) يعرض مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم يحيى الفخراني في رمضان 2024، على قنوات المتحدة،
وتدور أحداث المسلسل حول شخصية بهجت الأنصاري صانع محتوى على قناة اليوتيوب، يبحث عن لحظات البهجة البسيطة في حياتنا اليومية لذلك سمى محتواه "عتبات البهجة"، ويتحدث فيها عن لحظات السعادة والبهجة التي يجب أن يعيشها الإنسان على الرغم ما يمر به من نجاح أو خسارة، ومن خلال ذلك نستعرض في هذا التقرير كيف تكون إنسانا مبهجا بخطوات بسيطة؟
التسامح
أن تمنح للذات التسامح أوقات العقبات فهذا يساعدك في الاستمرار، ويزيد من مشاعر البهجة والسعادة حتى في الأوقات الصعبة، وكذلك مسامحة الآخرين يجعلك تتخلص من تراكم الغضب تجاههم أو تجنبهم.
الإيجابية
عليك تجنب التفكير بسلبية تجاه الأشياء أو الأشخاص وتجنب فرض توقعات مزيفة تجعلك تشعر بالتوتر أو الضغط، لذلك التفكير والتعامل بإيجابية يمنح مشاعر البهجة والسعادة دائما.
الصداقة
الصداقة تمنح الحب والتواصل والتفاعل مع من تحبهم، ولكن من غيرهم قد تشعر بالوحدة في كثير من الأوقات، مما يؤثر سلبيا على بهجتك وسعادتك.
قسط وافر من النوم
النوم المتواصل الصحي بعيد عن المتقطع أو الأقل من عدد الساعات الموصي به من 7 لـ8 ساعات يجعلك دائما تشعر بالإرهاق وإنجاز الأشياء بكسل، لكن عند الحصول على النوم الكافي يمنح البهجة والنشاط طوال اليوم ويجعلك تقوم بمهامك بسهولة.
ممارسة التمارين الرياضية
تساعد التمارين الرياضية في الشعور بالحيوية والنشاط وهذا يجعل الإنسان سعيدا ومقبلا على الحياة يستمتع بجميع تجاربها، وتوجد تمارين كثيرة أبسطها المشي في المساحات الخضراء أو الركض، أو الذهاب إلى الصالات الرياضية.
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