Tuesday, 20 February 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسلسل الحشاشين.. منة تبدع فى رسومات لكريم عبد العزيز بفن الـديجيتال برش

2/20/2024 2:34:18 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد الكثير من المهتمين بالأعمال الدرامية لموسم قوي تقدمه الشركة المتحدة في السباق الرمضاني، بتشكيلة دسمة بين كوميديا وتراجيديا وتاريخية، من بينها مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذي يقوم بدور حسن الصباح منشئ هذه الطائفة، الأمر الذي جعل عاشقي التاريخ يترقبون بدء بث المسلسل، من بينهم منة المحلاوى صاحبة الـ 28 عاما وهي خريجة كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور، حيث أرادت رسم لوحة فنية لشخصية حسن الصباح ولكن بطريقة فريدة ومميزة.





لقطات من فيديو منة للفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين




قالت منة في حديثها لـ "اليوم السابع" أن الفكرة جاءتها من بداية الإعلان عن عرض المسلسل، أرادت أن توضح من خلال صفحتها الشخصية وطريقتها الفنية ما هي أهمية المسلسل من خلال تعريف المتابعين بأهم وأخطر طائفة تاريخية معروفة، وأنها متحمسة لمشاهدة المسلسل للغاية، كما أضافت أن هذا النوع من الأعمال الدرامية مهم جداً وخطوة إيجابية في صناعة الفن بسبب ثراء المعلومات وغناها والتي ستجعل الجيل الجديد يعلم الكثير عن المؤثرين في التاريخ سواء بشكل إيجابي أو سلبي.





كريم عبد العزيز




كاريزما وابداع النجم كريم عبد العزيز في تجسيده لشخصية حسن الصباح ظهرت من خلال الفيديو الدعائي للمسلسل، مما جعل منة تبدأ في تنفيذ لوحة فنية بطريقة الفيديو.





مسلسل الحشاشين


وعن تصميم الفيديو قالت إنه عبارة عن رسم ديجيتال، وه نوع معين من هذا الفن يطلق عليه "الديجيتال برش"
وهو نوع من الفرش التي تستخدم في الرسم بتقنية الرسم الرقمي المتحرك باستخدام الكمبيوتر، والتي لا يستخدمها سوى المحترفين لهذا النوع من الفن، والفيديو عبارة عن مشهد كامل للنجم كريم عبد العزيز وهو يمتطي الحصان، وأردفت أنها متأثرة بأسلوب الفنان العالمي دومنيك ماير في هذا التصميم.



وعن تفرد الرسمة والفيديو قالت إن المتعب فيها هي التدقيق على التفاصيل الخاصة بملامح الشخصية، استخدمت فيه الـ " Motioned Digital drawing" أو الرسم الرقمي المتحرك الذي يعتبر بعيداً كل البُعد عن الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدامها للموسيقى التي ظهرت في إعلان المسلسل، مما أضاف زيادة واقعية للمنتج.



مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.














MENAFN20022024000132011024ID1107876501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث