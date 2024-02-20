مسلسل الحشاشين.. منة تبدع فى رسومات لكريم عبد العزيز بفن الـديجيتال برش

(MENAFN
- Youm7) يستعد الكثير من المهتمين بالأعمال الدرامية لموسم قوي تقدمه الشركة المتحدة في السباق الرمضاني، بتشكيلة دسمة بين كوميديا وتراجيديا وتاريخية، من بينها مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذي يقوم بدور حسن الصباح منشئ هذه الطائفة، الأمر الذي جعل عاشقي التاريخ يترقبون بدء بث المسلسل، من بينهم منة المحلاوى صاحبة الـ 28 عاما وهي خريجة كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور، حيث أرادت رسم لوحة فنية لشخصية حسن الصباح ولكن بطريقة فريدة ومميزة.
لقطات من فيديو منة للفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين
قالت منة في حديثها لـ "اليوم السابع" أن الفكرة جاءتها من بداية الإعلان عن عرض المسلسل، أرادت أن توضح من خلال صفحتها الشخصية وطريقتها الفنية ما هي أهمية المسلسل من خلال تعريف المتابعين بأهم وأخطر طائفة تاريخية معروفة، وأنها متحمسة لمشاهدة المسلسل للغاية، كما أضافت أن هذا النوع من الأعمال الدرامية مهم جداً وخطوة إيجابية في صناعة الفن بسبب ثراء المعلومات وغناها والتي ستجعل الجيل الجديد يعلم الكثير عن المؤثرين في التاريخ سواء بشكل إيجابي أو سلبي.
كريم عبد العزيز
كاريزما وابداع النجم كريم عبد العزيز في تجسيده لشخصية حسن الصباح ظهرت من خلال الفيديو الدعائي للمسلسل، مما جعل منة تبدأ في تنفيذ لوحة فنية بطريقة الفيديو.
مسلسل الحشاشين
وعن تصميم الفيديو قالت إنه عبارة عن رسم ديجيتال، وه نوع معين من هذا الفن يطلق عليه "الديجيتال برش"
وهو نوع من الفرش التي تستخدم في الرسم بتقنية الرسم الرقمي المتحرك باستخدام الكمبيوتر، والتي لا يستخدمها سوى المحترفين لهذا النوع من الفن، والفيديو عبارة عن مشهد كامل للنجم كريم عبد العزيز وهو يمتطي الحصان، وأردفت أنها متأثرة بأسلوب الفنان العالمي دومنيك ماير في هذا التصميم.
وعن تفرد الرسمة والفيديو قالت إن المتعب فيها هي التدقيق على التفاصيل الخاصة بملامح الشخصية، استخدمت فيه الـ " Motioned Digital drawing" أو الرسم الرقمي المتحرك الذي يعتبر بعيداً كل البُعد عن الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدامها للموسيقى التي ظهرت في إعلان المسلسل، مما أضاف زيادة واقعية للمنتج.
مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.
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