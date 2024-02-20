إمبراطورية ميم.. كيف يتعامل الأب مع ابنته المراهقة بعد وفاة الأم؟

MENAFN - Youm7) في قالب اجتماعي، يعيد مسلسل "إمبراطورية ميم" في موسمرمضان 2024إحياءرواية الكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور الأحداث حول أب أرمل يتحمل مسئولية تربية 6 أبناء وحده، بعد رحيل زوجته، ويواجه الكثير من التحديات خاصة مع الأبناء في مرحلة المراهقة. وهي القضية المهمة والتحدي الكبير الذي يواجهه الكثير من الآباء الوحيدين خاصة في تربية فتاة في سن المراهقة.

وحول التحديات التي يواجهها الأب في هذا الموقف، والطريقة المثلى التي يجب أن يتعامل بها، تحدثت ريهام عبدالرحمن الباحثة في الإرشاد النفسي والتربوي بجامعة القاهرة، حول كيفية تعامل الأب مع ابنته المراهقة بعد وفاة الأم.







خالد النبوي على بوستر امبراطورية ميم







كيف تتعامل مع ابنتك المراهقة بعد وفاة الأم؟ الصداقة:

سر نجاح الآباء في التعامل مع الأبناء هو القيام بدور الصديق الذي ينصت دون أن يصدر الأحكام ويتقبل أفكارهم في هذه المرحلة الحرجة والمرهقة، وبالتالي لابد من تعويد الأبناء على المصارحة والتأكيد عليهم بأن علاقتك بهم هي علاقة صداقة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة.

البعد عن التشدد:

الفتيات في مرحلة المراهقة قد يملن إلى التمرد على نصائح الأهل وخاصة إذا جاءت بلغة التشدد والأمر، فهي مرحلة تتطلب منك كأب الاحتواء ومنح الابنة الحنان والتفهم، واستخدام عبارات صارمة ولكن غير قاسية كي لا تدفع الفتاة إلى التمرد والعناد.

الفنان خالد النبوي في مشهد من كـواليس المسلسل





مراعاة طبيعة المرحلة:

الفتاة في ظل غياب الأم تفتقد لمن يحدثها عن طبيعة هذه المرحلة الحرجة، ويقدم لها الدعم والمساندة النفسية التي تحتاجها وهنا لابد من التقرب منها كصديق والتحدث معها حول التغييرات التي تحدث معها وكيفية التعامل معها، وسوف يساعدك في ذلك وجود عنصر أنثوى مقرب من الفتاة كالخالة أو العمة أو المعلمة الأقرب لقلبها، ولكن يظل دور الأب هو الأساس.

مشاركة الهوايات:

أكثر الخطوات التي تدعم صداقتك بابنتك المراهقة هي مشاركتها الهوايات المفضلة لديها وتشجيعها، كالذهاب معها إلى النادي أو الاشتراك معها في

ممارسة رياضة مفضلة لديها، فذلك سيعطي لكما الفرصة للتحدث سويا ويقرب بينكما المسافات.

الدعم النفسي:

لابد أن تدرك ايها الأب أن الفتاة في هذه المرحلة تمر بحالة من الاضطرابات المزاجية والوجدانية ومن أعراضها السرحان، عدم التركيز، سرعة الانفعال والحساسية وربما البكاء والميل للعزلة، وهنا يأتي دور الأب في احتواء ابنته وتقديم الدعم النفسي لها بالتعاطف معها واشعارها بأنك تتفهم مشاعرها وتقترح عليها بعض الممارسات الايجابية التي تخرجها من هذه الحالة المزاجية.