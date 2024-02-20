إمبراطورية ميم.. كيف يتعامل الأب مع ابنته المراهقة بعد وفاة الأم؟

(MENAFN
- Youm7) في قالب اجتماعي، يعيد مسلسل "إمبراطورية ميم" في موسم
رمضان 2024
إحياء
رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور الأحداث حول أب أرمل يتحمل مسئولية تربية 6 أبناء وحده، بعد رحيل زوجته، ويواجه الكثير من التحديات خاصة مع الأبناء في مرحلة المراهقة. وهي القضية المهمة والتحدي الكبير الذي يواجهه الكثير من الآباء الوحيدين خاصة في تربية فتاة في سن المراهقة.
وحول التحديات التي يواجهها الأب في هذا الموقف، والطريقة المثلى التي يجب أن يتعامل بها، تحدثت ريهام عبدالرحمن الباحثة في الإرشاد النفسي والتربوي بجامعة القاهرة، حول كيفية تعامل الأب مع ابنته المراهقة بعد وفاة الأم.
خالد النبوي على بوستر امبراطورية ميم
كيف تتعامل مع ابنتك المراهقة بعد وفاة الأم؟ الصداقة:
سر نجاح الآباء في التعامل مع الأبناء هو القيام بدور الصديق الذي ينصت دون أن يصدر الأحكام ويتقبل أفكارهم في هذه المرحلة الحرجة والمرهقة، وبالتالي لابد من تعويد الأبناء على المصارحة والتأكيد عليهم بأن علاقتك بهم هي علاقة صداقة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة.
البعد عن التشدد:
الفتيات في مرحلة المراهقة قد يملن إلى التمرد على نصائح الأهل وخاصة إذا جاءت بلغة التشدد والأمر، فهي مرحلة تتطلب منك كأب الاحتواء ومنح الابنة الحنان والتفهم، واستخدام عبارات صارمة ولكن غير قاسية كي لا تدفع الفتاة إلى التمرد والعناد.
الفنان خالد النبوي في مشهد من كـواليس المسلسل
مراعاة طبيعة المرحلة:
الفتاة في ظل غياب الأم تفتقد لمن يحدثها عن طبيعة هذه المرحلة الحرجة، ويقدم لها الدعم والمساندة النفسية التي تحتاجها وهنا لابد من التقرب منها كصديق والتحدث معها حول التغييرات التي تحدث معها وكيفية التعامل معها، وسوف يساعدك في ذلك وجود عنصر أنثوى مقرب من الفتاة كالخالة أو العمة أو المعلمة الأقرب لقلبها، ولكن يظل دور الأب هو الأساس.
مشاركة الهوايات:
أكثر الخطوات التي تدعم صداقتك بابنتك المراهقة هي مشاركتها الهوايات المفضلة لديها وتشجيعها، كالذهاب معها إلى النادي أو الاشتراك معها في
ممارسة رياضة مفضلة لديها، فذلك سيعطي لكما الفرصة للتحدث سويا ويقرب بينكما المسافات.
الدعم النفسي:
لابد أن تدرك ايها الأب أن الفتاة في هذه المرحلة تمر بحالة من الاضطرابات المزاجية والوجدانية ومن أعراضها السرحان، عدم التركيز، سرعة الانفعال والحساسية وربما البكاء والميل للعزلة، وهنا يأتي دور الأب في احتواء ابنته وتقديم الدعم النفسي لها بالتعاطف معها واشعارها بأنك تتفهم مشاعرها وتقترح عليها بعض الممارسات الايجابية التي تخرجها من هذه الحالة المزاجية.
MENAFN20022024000132011024ID1107876500
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.