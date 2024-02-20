من وحي صيد العقارب.. دلايات على شكل عقرب موضة 2024

(MENAFN
- Youm7) صيد العقارب ليس فقط مهنة بها العديد من المخاطر، ولكنها قد تكون مهنة متعتها في مخاطرها، و يحمل نفس الاسم مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، التي تظهر خلال البرومو الدعائي له وهي ممسكة عقرب حي، ولأن العقارب كائنات مميزة في شكلها وخطورتها يفضل الكثيرون ارتداء قلادة "دلاية" على شكل العقرب، لذا يستعرض اليوم السابع بعض أشكال الدلايات التي تحمل شكل العقرب والتي تعتبر موضة 2024 في الحلي والمجوهرات والإكسسوارات. عقرب بالماس
قلادة أو دلاية العقرب التقليدية كنت تكون داخل شكل دائري، وفي موضة 2024 تكون هذه الدائرة مرصعه بالماس التي تزيد من بريقه ولمعانه.
عقرب بالماس
عقرب حقيقي
هناك بعض التقنيات الغريبة في صنع المجوهرات، ومنها صناعة دلاية تحتوي على عقرب حقيقي محنط ومحفوظ داخلها، مع إضافة نوع يشبه الريزين في تغليفه، والبعض الآخر من هذه الأحجار قد شُكلت بفعل الطبيعة وحُفظت العقارب داخل بعض الأحجار الكريمة، وهذا النوع سعره يتعدى الآلاف.
عقرب حقيقي
عقرب ذهبي
ولأن موضة 2024 هي الحلي الذهبية سواء الذهب أو النحاس، خاصة التصميمات الحيوانية مثل تصميم الأسد والتمساح، فهناك الكثيرون من عشاق التميز يرتدون دلاية على شكل عقرب الذي يرمز للهدوء والقوة في آن واحد.
عقرب ذهبي
عقرب فضي
ولأن بعض الرجال يهتمون بالإكسسوارات، يمكنهم ارتداء سلسلة فضة مع دلاية على شكل عقرب، ذى نقوش واضحة وراقية تجمع بين الرقي والفخامة.
عقرب فضي
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