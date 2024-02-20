من وحي صيد العقارب.. دلايات على شكل عقرب موضة 2024

MENAFN - Youm7) صيد العقارب ليس فقط مهنة بها العديد من المخاطر، ولكنها قد تكون مهنة متعتها في مخاطرها، و يحمل نفس الاسم مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، التي تظهر خلال البرومو الدعائي له وهي ممسكة عقرب حي، ولأن العقارب كائنات مميزة في شكلها وخطورتها يفضل الكثيرون ارتداء قلادة "دلاية" على شكل العقرب، لذا يستعرض اليوم السابع بعض أشكال الدلايات التي تحمل شكل العقرب والتي تعتبر موضة 2024 في الحلي والمجوهرات والإكسسوارات. عقرب بالماس

قلادة أو دلاية العقرب التقليدية كنت تكون داخل شكل دائري، وفي موضة 2024 تكون هذه الدائرة مرصعه بالماس التي تزيد من بريقه ولمعانه.

عقرب بالماس





عقرب حقيقي

هناك بعض التقنيات الغريبة في صنع المجوهرات، ومنها صناعة دلاية تحتوي على عقرب حقيقي محنط ومحفوظ داخلها، مع إضافة نوع يشبه الريزين في تغليفه، والبعض الآخر من هذه الأحجار قد شُكلت بفعل الطبيعة وحُفظت العقارب داخل بعض الأحجار الكريمة، وهذا النوع سعره يتعدى الآلاف.

عقرب حقيقي





عقرب ذهبي

ولأن موضة 2024 هي الحلي الذهبية سواء الذهب أو النحاس، خاصة التصميمات الحيوانية مثل تصميم الأسد والتمساح، فهناك الكثيرون من عشاق التميز يرتدون دلاية على شكل عقرب الذي يرمز للهدوء والقوة في آن واحد.

عقرب ذهبي





عقرب فضي ولأن بعض الرجال يهتمون بالإكسسوارات، يمكنهم ارتداء سلسلة فضة مع دلاية على شكل عقرب، ذى نقوش واضحة وراقية تجمع بين الرقي والفخامة.عقرب فضي



