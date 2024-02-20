لو عايزة تلبسي كعب في الشتاء.. 5 أنواع أحذية تمنحك إطلالة رائعة ومريحة

MENAFN - Youm7) في فصل الشتاء تكون الأرض رطبة مما يجعل المشي بالكعب العالي أمراً محفوفاً بالمخاطر، لكن ارتداء الكعب العالي في الشتاء لا يزال مغرياً، فما هي أفضل طريقة للقيام بذلك؟ وفقًا لموقع "InStyle" فإن مفتاح ارتداء الكعب العالي في الشتاء هو القيام بذلك بأمان، وهذا يعني استكشاف أنواع الأحذية ذات الكعب التي تمنحك المظهر الأنيق، والثبات على الأرض. فتعرفي على أبرزها:- كعب القطة كعب القطة هو كعب رفيع يكون أقصر في الارتفاع وله انحناء بسيط يضع الكعب داخل الحذاء بعيدًا عن الحافة الخلفية. مما يسهل عليكِ المشي، يمكنك اختيار كعب القطة السميك أيضاً حيث يكون سهل عند عبور الشوارع والسير على الأرصفة. ويعتبر كعب القطة موضة في 2024 .





كعب القطة





- أحذية المنصة

هذا الحذاء له استخدامات متعددة، حيث يمكنك ارتداؤه مع جوارب تصل إلى الركبة وتنورة قصيرة، والفائدة من ارتداء أحذية بكعب ذات منصة أنه يمكنك الحصول على ارتفاع إضافي دون المخاطرة بتوازنك على الرصيف الزلق.





احذية المنصة- أحذية قتالية مكتنزة

يتحمل هذا الحذاء الظروف الجوية القاسية فهو متين ومصنوع من مواد مثل المطاط والنايلون والجلد ومقاوم للماء، ويتم ارتداؤه مع السراويل الضيقة والجوارب.





الأحذية القتالية- أحذية فوق الركبة

يوفر ذلك الحذاء الدفء إلى ذلك الجزء من قدمك، يمكنك ارتداؤه مع تنورة قصيرة، كما يمكنك ارتداؤه مع سراويل واسعة.





أحذية فوق الركبة- أحذية ذات الكعب العالي حتى الركبة تتميز تلك الأحذية بأنماط متينة وكعب سميك، كما أنها متعددة الاستخدامات، ويمكن ارتدائها مع بنطال جينز ضيق وسترة متماسكة سميكة ومعطف طويل.أحذية ذات كعب عالي للركبة