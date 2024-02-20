لو عايزة تلبسي كعب في الشتاء.. 5 أنواع أحذية تمنحك إطلالة رائعة ومريحة

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- Youm7) في فصل الشتاء تكون الأرض رطبة مما يجعل المشي بالكعب العالي أمراً محفوفاً بالمخاطر، لكن ارتداء الكعب العالي في الشتاء لا يزال مغرياً، فما هي أفضل طريقة للقيام بذلك؟ وفقًا لموقع "InStyle" فإن مفتاح ارتداء الكعب العالي في الشتاء هو القيام بذلك بأمان، وهذا يعني استكشاف أنواع الأحذية ذات الكعب التي تمنحك المظهر الأنيق، والثبات على الأرض. فتعرفي على أبرزها:
- كعب القطة
كعب القطة هو كعب رفيع يكون أقصر في الارتفاع وله انحناء بسيط يضع الكعب داخل الحذاء بعيدًا عن الحافة الخلفية. مما يسهل عليكِ المشي، يمكنك اختيار كعب القطة السميك أيضاً حيث يكون سهل عند عبور الشوارع والسير على الأرصفة. ويعتبر كعب القطة موضة في 2024 .
كعب القطة
- أحذية المنصة
هذا الحذاء له استخدامات متعددة، حيث يمكنك ارتداؤه مع جوارب تصل إلى الركبة وتنورة قصيرة، والفائدة من ارتداء أحذية بكعب ذات منصة أنه يمكنك الحصول على ارتفاع إضافي دون المخاطرة بتوازنك على الرصيف الزلق.
احذية المنصة
- أحذية قتالية مكتنزة
يتحمل هذا الحذاء الظروف الجوية القاسية فهو متين ومصنوع من مواد مثل المطاط والنايلون والجلد ومقاوم للماء، ويتم ارتداؤه مع السراويل الضيقة والجوارب.
الأحذية القتالية
- أحذية فوق الركبة
يوفر ذلك الحذاء الدفء إلى ذلك الجزء من قدمك، يمكنك ارتداؤه مع تنورة قصيرة، كما يمكنك ارتداؤه مع سراويل واسعة.
أحذية فوق الركبة
- أحذية ذات الكعب العالي حتى الركبة
تتميز تلك الأحذية بأنماط متينة وكعب سميك، كما أنها متعددة الاستخدامات، ويمكن ارتدائها مع بنطال جينز ضيق وسترة متماسكة سميكة ومعطف طويل.
أحذية ذات كعب عالي للركبة
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