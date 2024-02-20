افتتاح مجموعة من المعامل العلمية البحثية بمتحف الحضارة خلال أيام

ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والذي عُقد بمقر المتحف بالفسطاط.

كما شارك في الاجتماع، افتراضياً، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقد استهل الاجتماع بتقديم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، عرضا تقديميا موجزا عن أداء المتحف، ونسبة الإيرادات التي حققها، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به خلال الفترة الماضية، والتي شهدت زيادة ملحوظة وخاصة مع إجازات منتصف العام.

كما استعرض أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، والتي من بينها العديد من المعارض الأثرية المؤقتة منها معرض "ليكن نور - لمحات من الفنون المسيحية" الذي تم تنظيمه بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وفعالية ثقافية لإحياء حرفة الخزف، وورشة تفاعلية، وافتتاح الموسم الثاني من مبادرة طبلية مصر لإحياء الأكلات الشعبية والذي تم على هامشه تنظيم معرض أثري مؤقت بعنوان "على الطبلية".

كما تمت إحاطة أعضاء المجلس بأنه من المقرر أن يتم افتتاح مجموعة من المعامل العلمية البحثية بالمتحف خلال الأسبوع الجاري، والتي تضم 13 معملا جاهزا للتشغيل من إجمالي 15 معملا موجودة بالمتحف، وهو ما يساهم في تعزيز البُعد العلمي والبحثي للمتحف وتعظيم إيراداته،

كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.

وتم أيضاً، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة التدفقات المالية لهيئة المتحف للعام المالي 2023-2024 من بداية شهر يوليو وحتى يناير الماضي (التقديرية والفعلية)، من خلال عرض تقديمي تضمن بشكل تفصيلي أعداد التذاكر المحصلة، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب.

وتمت مناقشة مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المتحف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من أجل تعزيز القدرات البحثية بالتعاون مع الهيئات البحثية، وتفعيل استخدام إمكانيات المعامل الموجودة لدى المتحف.

كما تمت مناقشة والموافقة على زيادة أسعار التذاكر الخاصة بدخول معامل الترميم بدءاً من أول أبريل المقبل لتكون 300 جنيه مصري للزائر المصري، و1000 جنيه مصري للزائر الأجنبي، مع التأكيد على أهمية مراجعة هذه الأسعار بشكل سنوي.

وتمت مناقشة والموافقة على الاستعانة بالمرشدين السياحيين في الجولات الإرشادية التي يتم تنظيمها بالمتحف كخدمة مقدمة إضافية للزائرين بدءاً من 1 مارس المقبل، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الذي تم إعداده بين هيئة المتحف ونقابة المرشدين، على أن يقوم الزائر طالب هذه الخدمة بالحجز المسبق إلكترونيا قبل الزيارة بـ 48 ساعة. وتم الاتفاق على تقييم هذه التجربة خلال الثلاث أشهر الأولي لتطبيقها.

وتم عرض ومناقشة والموافقة على مقترح إعطاء نسبة خصم على التذاكر المجمعة الخاصة بدخول قاعات العرض المتحفي لشركات السياحة تحفيزاً لهذه الشركات على تضمين زيارة المتحف بصورة أكبر في البرامج السياحية المختلفة بما يساهم في الترويج للمتحف وزيادة أعداد الزائرين إليه، وذلك في حال شراء أكثر من 500 تذكرة وتكون نسبة الخصم 10% وأن تكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان أي زيادات في الأسعار أيهما أقرب. وتم الاتفاق على أن يتم تقييم هذه التجربة بعد 6 أشهر من تنفيذها.

وتمت مناقشة والموافقة على قبول الإهداء المقدم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمجموعة متنوعة من الكتب إلى هيئة المتحف، كما اعتماد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف أثناء شهر رمضان المبارك لتكون يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وعلى أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الثالثة مساءً.