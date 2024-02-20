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توزيع جوائز التميز فى التنمية المستدامة وإزالة الكربون بـإيجبس 2024

2/20/2024 2:34:13 PM
(MENAFN- Youm7) شهد ختام فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024» قيام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتسليم
جوائز الشركات الفائزة بمشروعات التنمية المستدامة والبيئة خلال العام ، والتى شملت أفضل مشروع للتميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) والتى فازت به
شركة بتروبل عن مشروع المجتمع الذكي المتكامل والمستدام في محافظة جنوب سيناء، وكانت شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (ANOPC) هي المرشح الثاني للفوز بهذه الجائزة عن مشروع "الغاز الحيوي في بني سند – أسيوط". كما فازت بجائزة أفضل مشروع رقمنة
شركة
LNG للغاز الطبيعي المسال عن مشروع الغاز الطبيعي المسال المصري (ELNG)، وجاءت شركة ويبكو
كمرشح ثاني للفوز بهذه الجائزة عن مشروع "تمثيل مشروعات ويبكو الرقمية والمستدامة المتكاملة الجديدة". وفازت بجائزة أفضل مشروع لإزالة الكربون ، جامعة بوترا في ماليزيا (UPM, Universiti Putra Malaysia) عن مشروع "Suria 16: مشروع الضخم للطاقة الشمسية الكهروضوئية على اسطح جامعة بوترا بماليزيا"، وكانت شركة بتروبل هي المرشح الثاني للفوز بهذه الجائزة عن مشروع "تسخير الطاقة الشمسية لتشغيل النفط والغاز". كما فازت بجائزة أفضل مشروع هيدروجين جامعة المنصورة عن مشروع "إنشاء إطار عمل للهيدروجين الطبيعي بناءً على بيانات السطح الفرعي المتكامل مع صور القمر الصناعي"، وكانت شركة بتروبل هي المرشح الثاني للفوز بهذه الجائزة عن مشروع "مبادرة الشراكة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر العالمي". وأخيرًا، فازت بجائزة الأفضل في مجال الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) شركة بتروبل عن مشروع "دراسة خدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجي في حقول سيناء"، وكانت شركة رشيد للبترول هي المرشح الثاني للفوز بهذه الجائزة عن مشروعي "تحسين نقل مياه الصرف الصحي" و"رائحة المكان".








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