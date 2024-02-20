رئيس التنسيق الحضارى: على أسرة فريد شوقى التواصل معنا لوضع لافتة عاش هنا

(MENAFN
- Youm7) قال محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، إن الجهاز علم بسرقة لافتة عاش هنا الخاصة بالفنان الراحل فريد شوقى.
وأوضح محمد أبو سعدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أننا كجهاز حريصون على التصدى لمحاولة سرقات اللافتات، لذلك نقوم بتحرير محاضر ضد سرقات وبالفعل توصلت الشرطة للصوص الذين يقومون بالسرقة.
وأشار محمد أبو سعدة إلى أن الجهاز يسعى وقت علمه بسرقات بعض اللافتات بتغيير خامة اللافتة حتى لا تكون عنصر جذب للسرقة.
وتابع محمد أبو سعدة: نريد أن تتواصل معنا أسرة الفنان فريد شوقى حتى نقوم بوضع التصميم والبيانات الخاصة، لكى نقوم بتوصيل الأسرة للشركة التى سوف تقوم بتصميم اللافتة.
ويهدف مشروع "عاش هنا" الذى أطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلى توثيق المباني والماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.
وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها. ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافته على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق ال QRوالذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.
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