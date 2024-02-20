رئيس التنسيق الحضارى: على أسرة فريد شوقى التواصل معنا لوضع لافتة عاش هنا

MENAFN - Youm7) قال محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، إن الجهاز علم بسرقة لافتة عاش هنا الخاصة بالفنان الراحل فريد شوقى.

وأوضح محمد أبو سعدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أننا كجهاز حريصون على التصدى لمحاولة سرقات اللافتات، لذلك نقوم بتحرير محاضر ضد سرقات وبالفعل توصلت الشرطة للصوص الذين يقومون بالسرقة.

وأشار محمد أبو سعدة إلى أن الجهاز يسعى وقت علمه بسرقات بعض اللافتات بتغيير خامة اللافتة حتى لا تكون عنصر جذب للسرقة.

وتابع محمد أبو سعدة: نريد أن تتواصل معنا أسرة الفنان فريد شوقى حتى نقوم بوضع التصميم والبيانات الخاصة، لكى نقوم بتوصيل الأسرة للشركة التى سوف تقوم بتصميم اللافتة.

ويهدف مشروع "عاش هنا" الذى أطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلى توثيق المباني والماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها. ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافته على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق ال QRوالذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.