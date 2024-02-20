شاهد التجهيزات النهائية لمعرض مسقط الدولى للكتاب قبل انطلاقه غدا

MENAFN - Youm7) تجرى وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة فى عمان التجهيزات النهائية قبل انطلاق الدورة الـ28 لمعرض مسقط الدولى للكتاب، غدا الأربعاء، ومن المقرر أن تكون محافظة الظاهرة ضيف شرف المعرض هذا العام، ويضم المعرض جناح خاص للتعريف بالتاريخ الفكرى والحضارى للمحافظة، كما سيتم تنفيذ مجموعة موسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية طيلة مدة المعرض.

كما يستضيف المعرض هذا العام نخبة من المثقفين والإعلاميين البارزين للمشاركة فى فعاليات المشهد الثقافى التى ستتشكل خلال أيام المعرض الذى يستمر حتى 2 مارس.

يشار إلى أن أحمد بن سعود الرواحى مدير معرض مسقط الدولى للكتاب

استعرض بيانات المشاركات والفعاليات، حيث أشار إلى أن عدد دور النشر المشاركة هذا العام بلغ 847 دارًا من 34 دولة منها 676 تُشارك بشكل مباشر و171 عن طريق التوكيلات.

وأضاف أن إجمالى العناوين والإصدارات المدرجة فى الموقع بلغت 622 ألف عنوان منها 269 ألفًا تقريبًا كتب عربية، و200 ألف كتاب أجنبى، فيما بلغ عدد المجموعة العمانية 19 ألف كتاب، كما بلغ عدد الإصدارات الحديثة التي طبعت بين 2023 و2024 نحو 35989 كتابًا.

وأشار إلى أنَّه تم تخصيص مساحة لفعاليات ومناشط الطفل والأسرة، تشتمل على مسرح للفعاليات وحلقات العمل، وركن لغة الضاد، وركن متحف الطفل، والركن الأخضر، كما تم إنشاء مقاهي ثقافية في عدد من الأجنحة المشاركة.

جانب من التجهيزات

وأضاف أنَّ فلسطين ستكون حاضرة في المشهد الثقافي للمعرض من خلال الفعاليات والأنشطة، التي ستركز على القضية من مختلف جوانبها، كما أشار إلى أنَّ ثيمة المعرض لهذا العام ستكون الذكاء الاصطناعي، وستندرج الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية هذا العام تحت هذه الثيمة.