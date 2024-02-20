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ذكرى رحيل المفكر الإسبانى محمد أسد.. هل له ترجمات عربية؟

2/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) طاف الكتاب والمفكر الإسبانى محمد أسد العالم، بسبب عمله فى الصحافة والمراكز التى تولاها عبر تاريخ حياته، وتحل اليوم ذكرى وفاته، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 فبراير 1992 عن عمر ناهز 92 عاما، وكان اسمه قبل أن يعلن إسلامه "ليوبولد فايس"، وله العديد من المؤلفات منها الإسلام فى الحكم، الإسلام على مفترق الطرق، الطريق إلى مكة.

ولد الكاتب والمفكر الإسباني محمد أسد في الإمبراطورية النمساوية الهنجارية، في 2 يوليو 1900م، لأب محامي وجد حاخامًا، ودرس الفلسفة والفن في جامعة فيينا، ثم اتجه بعد ذلك للصحافة فبرع فيها، وأصبح مراسلًا صحفيًا في الشرق العربي والإسلامي.

وطاف أسد العالم ومن بينها القاهرة التي زارها والتقى بالإمام مصطفى المراغي الذي كان شيخ الأزهر آنذاك في الفترة من 1928، حتى استقالته في 1930، ثم تولى المشيخة مرة أخرى عام 1935، حتى وفاته في 1945، فحاوره حول الأديان، وانتهى إلى الاعتقاد بأنه "الروح والجسد فى الإسلام هما بمنزلة وجهين توأمين للحياة الإنسانية التى أبدعها الله"، وبدأ بعدها بتعلم اللغة العربية في أروقة الأزهر، وهو لا يزال يهوديًا، وخلال انتقاله للعيش في القدس، وذلك بعدما تلقى دعوة للإقامه في القدس من قبل أحد أقاربه اليهود، في الوقت الذي كانت فيه فلسطين تحت الانتداب البريطاني، فانخرط في دراسة متعمقة للإسلام حتى قرر أن يعلن إسلامه في عام 1926م.

ألف أسد مجموعة من الكتب، ومنهم "مناهج الإسلام في الحكم" و"الإسلام على مفترق الطرق" و"الطريق إلى مكة" وهو العمل الذي تم ترجمته إلى العربية بعنوان "الطريق إلى الإسلام"، و"رسالة القرآن" وهو ترجمة معاني سور القرآن الكريم، و"صحيح البخاري" وهو ترجمة وتعليقات، وفي ترجمته لمعاني القرآن إلى الإنجليزية قال إن "اليهود حرفوا معاني كتابهم" وإن "البشارة بمحمد وما زالت في النسخ الحالية" وساق سفرَ التثنية 18:18 كمثال من العهد القديم.







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