152 عاما على افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون فى نيويورك.. يحوى آثارا مصرية

MENAFN - Youm7) تحل، اليوم، ذكرى افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون ، الذى يعد واحدًا من أكبر وأضخم المتاحف العالمية، والذى تم افتتاحه يوم 20 فبراير 1872 م، وبعد افتتاحه بسنوات قليلة أخذ فى الاتساع شيئًا فشيئًا، إلى أن أصبح واحدا من أكبر ثلاثة متاحف في العالم، حيث تخطت مساحته الـ2 مليون قدم ويضم أكثر من 3 ملايين قطعة من جميع الحضارات.

وضمن معروضات المتحف توجد قطع ترجع للحضارة المصرية القديمة، وقد نجحت مصر من قبل في استرداد عدد من القطع التي خرجت بطريقة غير مشروعة وعرضت بالفعل بالمتحف، لكن تمت إعادتها إلى مصر مرة أخرى.

ويضم المتحف 17 إدارة تنسيقية لعرض ودراسة قطع فنية وأثرية من العصور والحضارات المختلفة حول العالم، تؤدى بوابته الرئيسة إلى القاعة الكبرى أو البهو، الذى ينتصب فيه تمثال ضخم يبلغ عمره نحو أربعة آلاف عام للملك أمنحتب الثانى (سابع ملوك الأسرة الفرعونية الـ18) جالساً إلى يمين البهو المؤدى إلى القسم المصري، ويضم القسم نحو 26 ألف قطعة ذات أهمية فنية وثقافية وتاريخية تعود إلى العصر الحجرى القديم فى مصر، وصولاً إلى العصر الرومانى فى القرن الرابع.

وتأسس القسم المصرى عام 1906 للإشراف على مجموعة المقتنيات المصرية القديمة، التى أخذ عددها فى التنامى منذ عام 1874، ويضم المتحف داخل القسم المصري مجموعة من المقتنيات ومنها، ثلاث تماثيل النادرة للملكة حتشبسوت ملكة مصر في وضع الركوع وهى تقديم الجعة كقربان، ورسم عصفور على صخره من الحجر الجيري لفنان مصرى قديم من طيبة، ومخطوط عربى ومعبد مصري ومنحوتة مصرية من

القرن 17 ق.م.

وقد تم استرجاع 19 قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون في عام 2011، والتي كانت موجودة بمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، وأقيمت حينها عدة مفاوضات ومباحثات بين الجانبين المصري والأمريكي ومذكر تفاهم بين المتحف والمجلس الأعلى للأثار في عام 10 نوفبر 2010، وعلى أثرها تم إرجاع القطع إلى مصر مرة أخرى، وذلك بالإضافة إلى تابوت أثرى آخر تمت إعادته في عام 2019، بعدما نجحت جهود وزارتى الآثار والخارجية المصرية فى إثبات أحقية مصر فى استعادة تابوت أثرى مذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذى كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.

وبعد التحقيقات التى قام بها مكتب المدعى العام لمدينة منهاتن بنيويورك، والتى استمرت نحو أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كل الأدلة والإثباتات التى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورًا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة إطلاقا (كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر).

وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار انتهى مكتب التحقيقات إلى أحقية مصر فى استعادة هذا التابوت الأثرى، وأن تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.

وفى هذا الإطار فقد قام مدير عام متحف المتروبوليتان بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصرى عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كل الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.