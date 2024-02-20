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حسن الصباح كما رآه الفن التشكيلى.. كذاب دموى

2/20/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) حسن الصباح أكثر الشخصيات المثيرة للجدل والخلاف على مدار التاريخ الإسلامى، فتلك الشخصية التى تحاط حولها العديد من الأسرار خلال تاريخه الدموى منذ تأسيسه وقيادته لأخطر حركة عرفها العالم الإسلامى "الحشاشين"، ليقتل على يده العديد من الأمراء والملوك، وكل من يخالف عقيدته المتطرفة.



ومن خلال تاريخ حسن الصباح الدموى الطويل، رصد مجموعة من الرسامين ملامح تلك الشخصية، والغريب أن جميع الرسومات تتشابه فى تحديد ملامح تلك الشخصية المثيرة للجدل رغم اختلاف ريشة كل رسام، التى تكاد تكون الأقرب إلى الشخصية الحقيقية، فعبر خلفيته من خلال الكتب والروايات التى رصدت تاريخ أخطر طائفة سرية فى العالم، نتجت تلك الرسومات لمؤسس الحشاشين.



ومن خلال تلك الرسومات لـ"حسن الصباح" يستوقفك شخصية ذات الملامح الحادة، لا تحمل إلا الشر والطمع والقدرة على الخداع، فترى فى عينيه إنسانا غليظ القلب لا يعرف للرحمة والإنسانية طريقا، إنسان عاش حياته متعطشا لدماء البشر، أباح كل المحرمات وخالف كل الحقائق، فكان عليه أن يأمر أتباعه بالموت والانتحار فلا يجد غير الاستجابة وإطاعته طاعة عمياء، كما تلاحظ من ملامح حسن الصباح أنه شخصية محبة للكذب والقتل، وترى ذلك نتيجة اتحاد الشر والسلطة والمال، الذى من خلالها استطاع إقناع آلاف الشباب أصحاب الأعمال الصغيرة بتجنيدهم، ليصبحوا بعد ذلك فدائيين كما كان يقنعهم هو بذلك، وهو ما جعل ريشة الرسامين خلال رصدهم ملامح مؤسس طائفة الحشاشين أن يظهروا مدى قدرة تلك الشخصية على التلاعب والخداع، والتمتع بالأنانية الشديدة، والتفكر فى مصلحته الخاصة فقط، ولا يبالى بأى شىء آخر.












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