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ميتا توفر خط مساعدة للتأكد من الحقائق على واتساب والإبلاغ عن المعلومات المزيفة

2/20/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) أبرمت ميتا شراكة مع Misinformation Combat Alliance لإطلاق خط مساعدة للتأكد من الحقائق على واتساب، بهدف مكافحة التزييف العميق والمعلومات الخاطئة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير إنديا توداى.



وقد أصبح الذكاء الاصطناعي محور التركيز الجديد لعمالقة التكنولوجيا، وتعمل Google وMicrosoft وOpenAI وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الخاصة بها لإحداث ثورة في كيفية عملنا في مجالنا الرقمي.



ومع ذلك، فإن سهولة الذكاء الاصطناعي تجلب أيضًا نوعًا من التحديات الخاصة بها، مثل نشر المعلومات الخاطئة من خلال المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعى.



ولمكافحة ذلك، تعاونت ميتا مؤخرًا مع Misinformation Combat Alliance (MCA) لإطلاق خط مساعدة مخصص للتحقق من الحقائق على واتساب لمحاربة التزييف العميق والمعلومات الخاطئة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.



وقال MCA في إعلان رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، إن خط المساعدة الجديد سيكون متاحًا للجمهور الشهر المقبل، أي مارس 2024، وسيساعدهم على الإبلاغ
عن وسائل الإعلام المضللة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تخدع الناس في الأمور ذات الأهمية العامة والمعروف باسم Deepfakes، عن طريق إرساله إلى Chatbot WhatsApp الذي سيوفر دعمًا متعدد اللغات باللغة الإنجليزية وثلاث لغات إقليمية.



بالإضافة إلى الإبلاغ عن التزييف العميق للذكاء الاصطناعي، سيساعد خط المساعدة الأشخاص أيضًا على التواصل مع معلومات تم التحقق منها وذات مصداقية.



وفقًا لـ MCA، يمكن للمستخدمين إرسال رسائل إلى خط المساعدة، والتي سيتم بعد ذلك فحصها والتحقق من صحتها من قبل مدققي الحقائق، وشركاء الصناعة والمختبرات الرقمية، وسيحددون صحة المحتوى ويكشفونه إذا كان كاذبًا أو تم التلاعب به.



وقال MCA: "سنعمل بشكل وثيق مع منظمات التحقق من الحقائق الأعضاء وكذلك شركاء الصناعة والمختبرات الرقمية لتقييم المحتوى والتحقق منه والرد على الرسائل وفقًا لذلك، وفضح الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة.



وينصب تركيز البرنامج على تنفيذ نهج مكون من أربع ركائز وهم الكشف والوقاية والإبلاغ وزيادة الوعي حول الانتشار المتصاعد للتزييف العميق إلى جانب بناء أداة مهمة تسمح للمواطنين بالوصول إلى معلومات موثوقة لمحاربة انتشار مثل هذه المعلومات الخاطئة.



والجدير بالذكر، أنه بينما تعمل شركة ميتا على تطوير روبوت الدردشة على واتساب، يقوم تحالف مكافحة المعلومات الخاطئة بإنشاء وحدة مركزية لتحليل التزييف العميق، وستتعامل هذه الوحدة مع جميع الرسائل الواردة من خط المساعدة.



وقالت ميتا، إنها تعاونت مع 11 منظمة مستقلة تتحقق من الحقائق للعثور على المعلومات الخاطئة والتحقق من صحتها وفحصها على المنصة.



وقال بهارات جوبتا، رئيس تحالف مكافحة المعلومات الخاطئة: "ستعمل وحدة تحليل Deepfakes (DAU) بمثابة تدخل حاسم وفي الوقت المناسب لوقف انتشار المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بين وسائل التواصل الاجتماعي ومستخدمي الإنترنت".



والجدير بالذكر، أن منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب تواجه تحديًا يتمثل في المعلومات الخاطئة، حيث غالبًا ما يشارك الأشخاص رسائل كاذبة أو مضللة مع الآخرين.



واتخذت ميتا بعض الخطوات لمعالجة هذه المشكلة، مثل تقليل عدد عمليات إعادة التوجيه وإزالة الحسابات المزيفة.



وأعلنت شركة ميتا أيضًا مؤخرًا أنها ستقوم بتسمية الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصاتها، مثل Facebook وInstagram وThreads، وسيساعد ذلك المستخدمين على التمييز بين الصور الحقيقية والمصطنعة، والتي قد تبدو واقعية للغاية.



وسيتم تطبيق التصنيفات على أي محتوى يحتوي على مؤشرات قياسية في الصناعة تشير إلى أنه تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
















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