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ناسا تستعد لإطلاق مركبات فضائية تذهب لأبعد حدود للأرض لمكافحة تغير المناخ

2/20/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد وكالة ناسا لإرسال مركبتين فضائيتين صغيرتين إلى أطراف الأرض لجمع البيانات التي ستساعد في مكافحة تغير المناخ، ستنطلق الأقمار الصناعية "Cubesats"، في الطاقة الإشعاعية القطبية لتجربة الأشعة تحت الحمراء البعيدة (PREFIRE)، خلال ربيع عام 2024.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستصل إلى ارتفاع يتراوح بين 292 و403 ميلًا (470 و650 كيلومترًا)، وفوق الأرض، ستستقر المركبتان الفضائيتان في مدارات قريبة من القطبية، وتتقاطعان في الغلاف الجوي.



ستقيس PREFIRE الطيف الكامل للحرارة المفقودة من المناطق القطبية للأرض، وتعمل هذه المناطق المتجمدة من كوكبنا بشكل فعال بمثابة منظم حرارة للأرض، حيث تنظم المناخ عن طريق تنفيس الطاقة الزائدة الواردة في المناطق الاستوائية.



وقال بريان دروين، نائب الباحث الرئيسي للمهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، في بيان: "لدينا القدرة على اكتشاف بعض الأشياء الأساسية حول كيفية عمل كوكبنا"، مضيفا "في التوقعات المناخية، الكثير من عدم اليقين يأتي مما لا نعرفه عن القطبين الشمالي والجنوبي ومدى كفاءة الإشعاع المنبعث في الفضاء، ولم يتم إدراك أهمية هذا الإشعاع في معظم عصر الفضاء، لكننا نعرف الآن ونهدف إلى قياسه."



وعلى الرغم من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تشكل خطرا على البشر والحياة البرية في جميع أنحاء الكوكب، لا يوجد مكان على وجه الأرض يشعر بتأثير تغير المناخ أكثر من القطب الشمالي.



ارتفعت درجة حرارة هذه المنطقة القطبية، الواقعة في أقصى شمال الأرض، بمعدل أسرع بثلاث مرات من أي مكان آخر في العالم. ونتيجة لذلك، انخفض الجليد البحري الشتوي في القطب الشمالي بما يزيد على 15900 ميل مربع (41200 كيلومتر مربع) سنويا، وهو ما يشكل خسارة قدرها 2.6% كل عقد.



كما أن الطرف الآخر من الأرض، القطب الجنوبي. يعانى من نفس الأمر، حيث تفقد الصفائح الجليدية كتلتها بمعدل متوسط يبلغ حوالي 150 مليار طن سنويًا.



تعد التغيرات في هذه المناطق القطبية لها تداعيات في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على درجة الحرارة وكذلك دوران المحيطات.
















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