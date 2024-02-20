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أستراليا تعمل على تصميم أول مركبة متجولة على القمر Roo-Ver

2/20/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل وكالة الفضاء الأسترالية علي بناء مركبة جوالة شبه مستقلة تسمى "Roo-ver"، والتي سيتم إطلاقها إلى القمر في وقت مبكر من عام 2026 بالشراكة مع برنامج Artemis القمري التابع لناسا، وستقوم المركبة بجمع عينات من "التربة" القمرية، المعروفة على وجه التحديد باسم الثرى، والتي ستحاول ناسا استخراج الأكسجين منها - وهي خطوة رئيسية نحو إقامة وجود بشري مستدام على القمر وإنتاج وقود الصواريخ لدعم المهام المستقبلية إلى المريخ، وفقاً لموقع space.



استضافت أستراليا مؤخرًا مسابقة تسمية لأول مفهوم للمركبة القمرية، والتي تم من خلالها اختيار اسم Roo-ver (كما هو الحال في Kangaroo) من بين أكثر من 8000 إدخال، وخضعت القائمة المختصرة للأسماء، بما في ذلك "Coolamon" و"Kakirra" و"Mateship".



الآن، الجمهور مدعو للمساعدة في تصميم جهاز الحصول على عينات الثرى الخاص بالمركبة، والذي سيكون مسؤولاً عن جمع ونقل عينات الثرى إلى منشأة استخدام الموارد في الموقع (ISRU) التي تديرها وكالة ناسا على القمر نفسه.



يشجع "ELO2 Big Dipper Lunar Regolith Acquisition Challenge"، الذي يستضيفه السوق الأسترالي المستقل Freelancer وبالتعاون مع اتحاد الفضاء ELO2، المبتكرين على المساهمة في المهمة من خلال مفاهيم وتوصيات التصميم المقترحة، تم الإعلان مؤخرًا عن الفائزين في المرحلة الأولى من تحدي التصميم، مما جعل Roo-ver - الذى تم تسميته تكريمًا لـ"القفزة" التالية للبلاد إلى الفضاء - أقرب إلى التنفيذ.



وقال جوزيف كينريك، المدير الفني لـ ELO2، في بيان من موقع Freelancer: "نحن معجبون بعدد وجودة الطلبات المقدمة التي تلقيناها في المرحلة الأولى، تساعد وجهات النظر والرؤى المختلفة التي تقدمها الفرق في تصميم تصميماتنا الخاصة لجهاز اكتساب الثرى، لا يمكننا الانتظار لنرى ما سينتج عن المرحلة الثانية!".



تضمن الفائزون في المرحلة الأولى مجموعة متنوعة من التصميمات للذراع القمري للمركبة لجمع وتخزين عينات الثرى من سطح القمر، وتم إخضاع كل مفهوم فائز للاختبار لإثبات جدوى التصميم، وتم اختيار ثلاثة فائزين بالمركز الأول وحصل كل منهم على 2,100 دولار أمريكي؛ تم اختيار ثلاثة فائزين بالمركز الثاني وحصل كل منهم على 1600 دولار؛ وتم اختيار أربعة فائزين بالمركز الثالث وحصل كل منهم على 975 دولارًا، وفقًا للبيان.



من المتوقع أن يهبط Roo-ver، الذي يبلغ وزنه حوالي 44 رطلاً (20 كيلوجرامًا)، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، حيث سيقضي 14 يوما أرضيا (أو حوالي نصف يوم قمري واحد) يجوب سطح القمر، كجزء من المرحلة الثانية، يُطلب من المشاركين تقديم توصيات التصميم التي تأخذ في الاعتبار البيئة القمرية القاسية، والخصائص الفريدة للثرى الصخري، وطول العمر التشغيلي، وكفاءة الطاقة.












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