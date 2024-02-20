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اليابان تخطط لإطلاق أول قمر صناعى مصنوع من الخشب هذا الصيف

2/20/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد العلماء لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم، حيث استبدل علماء يابانيون الألومنيوم بالخشب في تصميم قمر صناعي جديد من المقرر إطلاقه هذا الصيف، وسيكون القمر الصناعي، المسمى Lignosat، مصنوعًا من خشب ماجنوليا وسيكون بحجم الكوب تقريبًا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن استخدام الخشب قد يساعد صناعة الفضاء على الحد من التلوث الضار.



وإذا نجح القمر الصناعي الصغير، فقد يسمح للباحثين بالتفرع إلى مواد بناء أكثر صديقة للبيئة، وسيكون Lignosat عبارة عن صندوق خشبي صغير مزود بألواح شمسية من الخارج ومعدات إلكترونية من الداخل.

سيتم إطلاقه إما على متن مركبة إمداد Orbital Sciences Cygnus إلى محطة الفضاء الدولية أو في مهمة مماثلة على متن SpaceX Dragon في وقت لاحق من العام.



بمجرد وصوله إلى المدار سيعمل Lignosat لمدة ستة أشهر تقريبًا قبل السماح له بالاحتراق في الغلاف الجوي.

ويخطط الباحثون لإدراج عدد من التجارب على متن المركبة المصممة لمعرفة مدى قدرة الخشب على تحمل الظروف القاسية للفضاء.



تتعرض الأقمار الصناعية لدرجات حرارة تتراوح من -85 درجة فهرنهايت (-65 درجة مئوية) إلى +257 درجة فهرنهايت (125 درجة مئوية) اعتمادًا على ارتفاعها وتعرضها للشمس.



ولعل المخاوف تدور حول تشوه الألواح الخشبية الموجودة في القمر الصناعي أو تشققها مع تغير درجة الحرارة.

ومع ذلك، أظهرت الأبحاث المبكرة أن الخشب المحفوظ في ظروف شبيهة بالفضاء في المختبر لم يظهر أي فقدان كتلة يمكن قياسه، أو علامات التحلل، أو الضرر.



وأرسل الباحثون عينات من أنواع مختلفة من الخشب إلى محطة الفضاء الدولية حيث تم احتجازها في الفضاء لمدة عام تقريبًا.



وأظهر الخشب علامات قليلة جدًا من التحلل حتى بعد تعرضه لدرجات حرارة شديدة لمدة ضعف فترة التشغيل المقصودة للقمر الصناعي.



وعزا كوجي موراتا، رئيس المشروع، ذلك إلى عدم وجود أكسجين أو كائنات حية في الفضاء يمكن أن تؤدى إلى تحلل الخشب.












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