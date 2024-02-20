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وزير الإعلام: 2024 عام التحول الإعلامي السعودي

2/20/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الإعلام، عن إطلاق مركز التميُّز للذكاء الاصطناعي في الإعلام بالتعاون مع "سدايا".
وأكد وزير الإعلام سلمان الدوسري خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى السعودي للإعلام، أن عام 2024 يعد عام التحوُّل الإعلامي السعودي، معلنًا أن الوزارة تعمل على 3 استراتيجيات في المنظومة الإعلامية تمثل خريطة طريق نحو إعلام المستقبل، لتعزيز كفاءة القطاع ورفع الجاذبية الاستثمارية وتعزيز الكوادر الوطنية.
وأوضح الدوسري في بداية كلمته، أن قطاع الإعلام في المملكة قد أسهم في عام 2023 بما يعادل 14.5 مليار ريال على مستوى الناتج المحلي، كما يستهدف الوصول إلى نحو 16 مليار ريال خلال هذا العام، مبينًا أن استثمار قطاع الإعلام في رأس المال البشري أسهم في توفير فرص وظيفية , بلغت حتى العام الماضي 56 ألف وظيفة، ويستهدف في هذا العام نحو 67 ألف وظيفة.
وأعلن عن ثلاث إستراتيجيات تسير عليها منظومة الإعلام وتمثل خارطة طريق نحو إعلام المستقبل، وتسهم في تعزيز القطاع الإعلامي، ورفع الجاذبية الاستثمارية، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، التي تتمثل في تحديد التوجه الإستراتيجي الشامل لمنظومة الإعلام في المملكة، وتحسين حوكمة وكفاءة قطاع الإعلام، بالشراكة مع أكثر من 30 جهة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والقطاع الثالث.
وأشار وزير الإعلام خلال كلمته , إلى بعض من ملامح إستراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون، التي تسعى لتمكين الهيئة من النمو وتعزيز تنافسية الأعمال، وتطوير الكوادر والمواهب الإعلامية، إضافة إلى صناعة محتوى متميز يصل إلى المنصات الرقمية العالمية، ويستهدف تعزيز الصورة الذهنية للمملكة.
كما تطرق إلى العمل على إطلاق إستراتيجية وكالة الأنباء السعودية (واس)، التي تهدف لزيادة فاعلية شبكتها ومكاتبها ومراسليها حول العالم، وتقديم محتوى إعلامي يتواءم مع تطلعات الجمهور والاتجاهات الحديثة في صناعة الإعلام.
وتطرق إلى أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وعملت على تنفيذها وزارة الإعلام، ومنها "واحة الإعلام"، التي تقام بالتزامن مع استضافة المملكة ومشاركتها في القمم والمناسبات الكبرى، وقد استفاد منها أكثر من 2600 إعلامي، يمثلون أكثر من 455 وسيلة إعلامية محلية ودولية من 60 دولة، وتعرفوا من خلالها على أكثر من 30 مشروعًا وطنيًّا، مشيرًا إلى استكمال العمل على المبادرات السابقة بنسخها الجديدة والمطورة، كمبادرة "ميديازون" التي تم الإعلان عنها في عدد من مناطق المملكة، لتوفر بيئة عمل مشتركة لممارسة مختلف فنون الإعلام، وإيجاد مكان متخصص لتقديم المعارف الإعلامية، والوصول إلى المجتمعات الإبداعية ومواكبة تطوراته.
وأكد أهمية موسمي الحج والعمرة، إذ تمّ إطلاق مشروع "ميدياثون الحج والعمرة" قبل أيام، ليتسابق الإعلاميون والمهتمون من خلاله لابتكار مبادرات ومشروعات إعلامية تعزز التغطية الإعلامية الإبداعية والمبتكرة، معلنًا عن تدشين مبادرة "حج ميديا هب"، تهدف إلى تقديم مجتمع وبيئة إعلامية متكاملة , تساعد الإعلاميين في إنجاز تغطيات موسم الحج، وإقامة معرض إعلامي تفاعلي يبرز الخدمات المقدمة موسم الحج، ويتوقع أن يصل عدد مستفيديها لأكثر من 2000 إعلامي وزائر دولي.
واختتم وزير الإعلام كلمته بالحديث عن إطلاق الأكاديمية السعودية للإعلام، التي تهدف إلى التمكين والتطوير والتدريب في تخصصات المستقبل، إلى جانب عقد شراكات إستراتيجية مبكرة ومبتكرة مع كبريات شركات التقنية ومنصات الإعلام العالمية، مثل: قوقل، وهواوي، وعلي بابا، وغيرها.

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