وفاة الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

وفاة الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
التاريخ
2/20/2024 2:33:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : " بيان من الديوان الملكي " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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