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200 % زيادة بإنتاجية النحل

2/20/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Al Watan) يسهم برنامج تربية وإكثار نحل العسل، الذي سينفّذه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية)) بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بزيادة كبيرة في أعداد طوائف النحل، وذلك من خلال تطبيق البرنامج على مجموعة من النحالين النموذجيين، حيث تمكنوا من تحقيق إنتاجية عالية بنسبة بلغت 200%.
وأوضح برنامج ((ريف السعودية))، أن زيادة الإنتاج ستتم من خلال تركيز برنامج التربية والإكثار على التوسع في تربية الملكات، إضافة إلى اعتماد تقنيات الإنتاج المبتكرة، والممارسات الجيدة؛ مثل إدارة المناحل، والتربية العضوية للنحل، مبينًا أنه جرى إعداد كراسة للإسهام في نشر هذه الممارسات، وتم تطبيقها في عدد من المزارع النموذجية التي أنشأها المشروع، وحققت نتائج جيدة، وزيادة كبيرة في الإنتاج.
وسيعمل البرنامج على التوسع في تطبيق تلك الممارسات من خلال إطلاق مشاريع ((مراكز إكثار ملكات النحل وإنتاج الطرود)) وهي 8 مراكز تشمل مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، وسيعمل كل مركز من هذه المراكز على إنتاج خمسة آلاف ملكة نحل سنوياً تمثّل الجيل الأول ذا النقاوة والمواصفات الإنتاجية العالية، وستساعد تلك الملكات المنتخبة النحالين على التوسّع في إكثار الملكات والطوائف النحلية مع المحافظة على صفات وراثية جيدة تضمن إنتاج متميز ومقاومة للأمراض والظروف الجوية.

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