ميسي يعتذر للصين ويرد على الشائعات بفيديو



وكان رد فعل وسائل الإعلام الحكومية الصينية والسياسيين والمشجعين في هونغ كونغ غاضباً بعد مشاركة ميسي، مهاجم الأرجنتين (36 عاماً)، من على مقاعد البدلاء في مباراة ودية بطوكيو بعدها بثلاثة أيام.



ومنذ ذلك الحين، أعلنت مدينتا هانغتشو وبكين أنهما لن يستضيفا مباريات الأرجنتين المقررة في مارس/آذار المقبل، مع استمرار التداعيات. والآن تحدث ميسي؛ في محاولة لتهدئة الوضع.



سبب غياب ميسي عن مباراة هونغ كونغ

وقال ميسي في مقطع فيديو نشر على منصة "ويبو": "قرأت وسمعت كثيراً من الأشياء التي قيلت بعد المباراة في هونغ كونغ. أردت تسجيل هذا الفيديو وإظهار الحقيقة لكم؛ حتى لا يضطر أحد إلى مواصلة ترديد القصص الكاذبة".

وأضاف: "سمعت الناس يقولون إنني لا أريد اللعب لأسباب سياسية والعديد من الأسباب الأخرى غير الصحيحة على الإطلاق، كان الأمر كذلك لما سافرت إلى اليابان أو زرت الصين كما فعلت عدة مرات. منذ بداية مسيرتي المهنية كانت لدي علاقة وثيقة وخاصة للغاية مع الصين".



وأعاد ميسي ذكر سبب غيابه عن المباراة التي امتلأت فيها المدرجات بالمشجعين ضد فريق من أبرز لاعبي الدوري المحلي في هونغ كونغ يوم 4 فبراير/شباط الجاري.



وقال ميسي: "كما قلت في المؤتمر الصحفي، كنت أعاني من التهاب في العضلة الضامة. في اليوم السابق للمباراة (في هونغ كونغ) حاولت التدرب وبذلت جهداً شاهده كل من جاء لمتابعة التدريب".



واختتم: "شعرت بتحسن طفيف بعد بضعة أيام، ولهذا السبب لعبت لفترة في (مباراة) اليابان، للاستعداد من حيث اللياقة البدنية لكل شيء قادم، لأنني كنت بحاجة للعب واستعادة سرعتي".

غضب في الصين من ميسي

وكانت وكالة تاتلر آسيا الخاصة، منظمة المباراة التي أقيمت في هونغ كونغ، أعلنت أنها ستعيد 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق، بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة، بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها بأيام فقط.

وقالت في بيان عبر صفحتها على إنستغرام، إنها تشعر "بأسف بالغ وخيبة أمل" بسبب خيبة الأمل التي تعرض لها الجمهور بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الماضي".



واجتذبت مباراة هونغ كونغ 40 ألف مشجع، ودفع بعضهم نحو 5 آلاف دولار هونغ كونغ (640 دولاراً أمريكياً) مقابل التذكرة الواحدة.



