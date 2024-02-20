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أغنى لاعب كرة قدم في العالم يتعرض لإصابة

2/20/2024 2:32:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرض فائق بلقية أغنى لاعب كرة قدم في العالم لإصابة في الساق خلال مباراة في الدوري التايلندي لكرة القدم بين راتشابوري وبوليس تيرو .
و بلقية البالغ 25 عاماً هو ابن شقيق سلطان بروناي وتقدر ثروته وأصوله المالية بنحو 18.69مليار يورو متفوقا على اسطورتي كرة القدم الارجنتيني ليونيل ميسي و البرتغالي كريستيانو رونالدو .






وسبق لفايق أن لعب في ليستر سيتي الانكليزي وفي ماريتيمو البرتغالي، لكنه فشل في ترك بصمة في الملاعب الأوروبية، ويلعب في فريق راتشابوري بدوري الأضواء التايلندي منذ 8 شهور.

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