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وفاة مفاجئة لصاحب هدف الحسم لألمانيا بمونديال 1990

2/20/2024 2:32:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفي أندرياس بريمه، الذي سجل هدف فوز ألمانيا في نهائي كأس العالم 1990، عن عمر يناهز 63 عاما إثر أزمة قلبية، حسبما أكدت زوجته سوزان شيفر لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء نيابة عن الأسرة.

وجاء في بيان شيفر: بحزن عميق أعلن نيابة عن العائلة أن زوجي أندرياس بريمه توفي فجأة وبشكل غير متوقع بين عشية وضحاها بعد سكتة قلبية. نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب والامتناع عن طرح الأسئلة.

وخاض بريمه 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وأحرز هدف تتويج الفريق بكأس العالم للمرة الثالثة قبل 34 عاما من ركلة جزاء خلال الفوز 1 - صفر على الأرجنتين، بقيادة نجمها الأسطوري دييغو مارادونا، في المباراة النهائية لمونديال 1990، التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.

وشارك بريمه، المولود في هامبورغ، في ثلاث نسخ لكأس العالم، وخسر نهائي 1986 في مكسيكو سيتي أمام الأرجنتين.

وقضى بريمه أفضل فتراته مع الساحرة المستديرة كلاعب مع فريق إنتر ميلان، الذي توج معه بالدوري الإيطالي عام 1989 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1991، كما فاز بلقب الدوري الألماني مع ناديي بايرن ميونخ وكايزرسلاوترن.

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