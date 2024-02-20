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الجريحان نابولي وبرشلونة يلتقيان في قمة مثيرة.. وآرسنال ينتظر بورتو

2/20/2024 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يسعى برشلونة للحفاظ على آخر أمل له في الوقوف على منصة التتويج خلال الموسم الحالي، عندما يلاقي مضيفه نابولي مساء اليوم، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويلتقي اثنان من الأندية السابقة للأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا على ملعب يحمل اسمه، والتقى الفريقان في مواجهتين سابقتين خلال أدوار خروج المغلوب، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا للموسم 2019-2020، ودور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي 2021-2022، حيث تأهل برشلونة في كلتا المناسبتين.
ومر كلا الجانبين بموسم معقد. وحل والتر ماتزاري محل رودي جارسيا في قيادة نابولي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يرحل هو الآخر يوم الاثنين بعد أن ابتعد النادي كثيرا عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، وتم تعيين السلوفاكي فرانشيسكو كالزونا في المنصب الشاغر.
وفي برشلونة، أعلن تشافي هيرنانديز الشهر الماضي أنه سيغادر "كامب نو" في نهاية الموسم، حيث يكافح فريقه لتكرار المستوى الذي جعله بطلا إسبانيا في الموسم الماضي.
ويحتل الفريق الجنوبي حامل لقب الدوري المحلي المركز التاسع حالياً، وفي موقع أسوأ من الذي كان عليه مع رودي جارسيا.
وأعلن أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي الجنوبي أول من أمس، تعيين كالزونا الذي شغل منصب مساعد مدرب نابولي بين العامين 2015 و2018، ثم في 2021-2022 ويعمل مدرباً لمنتخب سلوفاكيا راهناً، وذلك لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.
وستكون المهمة الأولى معقّدة بالنسبة لكالزونا ليس لصعوبة منافسه فقط، بل لأن دوري الأبطال هو الباب الوحيد المفتوح أمام نابولي لتحقيق لقب هذا الموسم، بعد ابتعاده كثيراً عن الحفاظ على لقبه في الدوري (27 نقطة) عن إنتر المتصدّر وتسع نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية في الموسم المقبل، ذلك إلى جانب خروجه من الكأس المحلية وخسارته الكأس السوبر أمام إنتر (0-1) في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي.
لكن نابولي يأمل بأن تتكلل عودة مهاجمه وهدافه النيجيري فيكتور أوسيمين إلى صفوف الفريق بالأهداف، وهو الذي عاد إلى التمارين بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية حيث حل وصيفا للمستضيفة ساحل العاج.
وقال ماتزاري قبل إقالته إنه "يتمنى" أن يكون أوسيمين جاهزا للعب بمواجهة برشلونة كون الفريق يعاني في التسجيل، إذ فشل بذلك في تسع من المباريات الـ17 التي قادها المدرب في مختلف المسابقات منذ تعييه.
في المقابل، قال دي لورينتيس في مقابلة قصيرة مع سكاي سبورت أول من أمس إنه "من الصعب دائما إقالة صديق"، لكن ماتزاري فاز بأربع من المباريات الـ12 التي قادها في الدوري.
ويأمل نابولي أن يعطي البديل كالزونا الذي قاد سلوفاكيا للتأهل كأس أوروبا 2024 "شيئا إضافيا" للجمهور.
وستكون المهمة صعبة على المدرب البالغ 55 عاماً الذي عمل مساعداً خلال فترة قيادة ماوريسيو ساري كما في الموسم الأوّل للوتشانو سباليتي.
وسيحتفظ كالزونا بمنصبه مدرباً لمنتخب سلوفاكيا وفقاً لتقارير صحافية في الوقت عينه الذي سيحاول أن يساعد فيه نابولي بالعودة إلى السكّة الصحيحة.
في المقابل، يدخل برشلونة المباراة بحذر على الرغم من فوزه الأخير على سلتا فيجو 2-1 في الدوري، إذ إن فريق المدرب تشافي لا يحقق النتائج الإيجابية بسهولة.
وأعلن تشافي رحيله عن النادي نهاية الموسم بعد خسارته الفادحة 1-4 أمام ريال مدريد في الكأس السوبر في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو يبتعد بفارق ثماني نقاط عن غريمه في الدوري أيضاً.
وسيحاول برشلونة أن يتجنب خسارة مفاجئة في المسابقة التي شهدت خروجه أكثر من مرة في السنوات الماضية بنتائج مذلة (أمام روما الإيطالي، ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني) والتي تحمل ذكريات سيئة.
وهذه المرة الأولى التي يتأهّل فيها برشلونة من دور المجموعات بعد موسمين، كما تعود المرة الأخيرة التي رفع فيها الكأس القارية إلى العام 2015 (أمام يوفنتوس 3-1)، وتحديدا بيدي تشافي حين كان لاعباً.
لكن المدرب البالغ 44 عاماً يعتبر أنه منذ إعلانه الرحيل عن النادي، "جمع الفريق 10 نقاط من أصل 12، وأعتقد أن الأمر نجح".
ويعوّل تشافي على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجّل ثنائية الفوز على سلتا فيجو.
وقال الهدّاف "لقد عملنا بشكل جاد هذا الأسبوع، أعتقد أنه يمكننا أن نكون أفضل في دوري الأبطال. في نابولي علينا أن نلعب بطريقة جيّدة دفاعياً وهجومياً لمدة 90 دقيقة".
من ناحية ثانية، يخوض آرسنال الإنجليزي اختبارا سهلا نسبيا عندما يحل ضيفا على بورتو البرتغالي منتشيا بسلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها محلياً وآخرها على بيرنلي 5-0.
وبدأ فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا العام بخمسة انتصارات متتالية في الدوري، وهو أمر حصل للمرة الأولى في تاريخ النادي، مسجلا 21 هدفاً مقابل استقبال شباكه لهدفين فقط.
ويحتل الـ"جانرز" المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر وهو يحاول أن يعيد لقب الدوري إلى خزائنه في الوقت عينه الذي يبحث فيه عن لقب أول في دوري الأبطال بعدما كان قريبا من تحقيق ذلك العام 2006 قبل خسارته أمام برشلونة 1-2.
وقال قائده النرويجي مارتن أوديجارد "هذا ما نريد القيام به، نريد المنافسة في كل بطولة نلعبها".
وأضاف "دوري الأبطال بطولة ضخمة بالطبع، لذا نحن متحمسون لها"، موضحا "نريد فقط أن نُركّز على أنفسنا في كل مباراة ونواصل التقدّم وسنرى كيف ستجري الأمور".
وأردف لاعب الوسط قائلا "نحن في لحظةٍ جيدة حالياً. علينا استغلال اللحظة ومواصلة التقدّم".
وقد يكون بورتو ضحية آرسنال الجديدة، وهو الذي يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق سبع نقاط عن بنفيكا المتصدّر.
في مبارياته الثلاث الأخيرة، فاز بورتو مرة، خسر وتعادل، مسجلاً 5 أهداف ومتلقياً ثلاثة.

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