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الغويري: نسعى لتنظيم بطولات غرب آسيا للجمباز بعد 8 سنوات من التوقف

2/20/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يسعى م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي، إلى إعادة تفعيل البطولات في المنطقة العربية للجمباز الفني والإيقاعي والباركور، وذلك بعد انتخابه مؤخرا أمينا عاما لاتحاد غرب آسيا، فيما اختير م.شادي خوري عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، عضوا في الاتحاد القاري.
ويرأس الكويتي د.صقر الملا اتحاد غرب آسيا للجمباز، والذي يحظى بعضوية عشر دول، وهي؛ الأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسورية والكويت وقطر والسعودية واليمن والبحرين.
وقال م.صالح الغويري في حديثه لـ "الغد": "يمثل اختياري أمينا عاما لاتحاد غرب آسيا مسؤولية جديدة ويجسد 31 عاما من العمل في اتحاد الجمباز، كما أنني أمتلك علاقات مع الهيئة العامة لاتحاد غرب آسيا، ولذلك أحرص على استثمار علاقاتي الإيجابية مع ممثلي الاتحادات الأعضاء لخدمة اللعبة".
وتابع: "نريد إعادة تفعيل أجندة اتحاد غرب آسيا بعد نحو 8 سنوات من التوقف القسري، نستهدف تفعيل النشاطات الرياضية في لعبة الجمباز الفني والإيقاعي والباركور وللجنسين، بهدف إعادة تفعيل اللقاءات العربية وكسب فرصة الاحتكاك وتوطيد العلاقات"، لافتا إلى أن المنطقة العربية تفتقر لبطولات الجمباز في السنوات الأخيرة.
وأضاف: "وجودي في اتحاد غرب آسيا سيساعد بشكل أو بآخر على استقطاب العديد من الأنشطة لإقامتها في المملكة، سواء المتعلق منها بالدورات التدريبية أو التحكيمية والبطولات".
واستطرد: "سنكون على إطلاع مباشر بأجندة اتحاد غرب آسيا للعام 2024، والتي ستتضح مع نهاية نيسان (أبريل) المقبل، بعد توزيع باقي المناصب الإدارية".
وكانت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، باركت اختيار الغويري أمينا عاما وخوري عضوا في اتحاد غرب آسيا، حيث قال الغويري بهذا الصدد: "تلقيت اتصالا هاتفيا من سمو الأميرة لمباركة المنصب الجديد، والتي أكدت دعمها اللوجستي بتسخير مرافق اتحاد الجمباز كافة، لخدمة برامج اتحاد غرب آسيا في المرحلة المقبلة".
وفيما يتعلق بروزنامة البطولات المحلية، أشار: "طالبتنا اللجنة الأولمبية بوضع أولويات البطولات والمشاركات للمرحلة المقبلة، وسنناقش ذلك مع المديرين الفنيين في الاتحاد لاعتماد أجندتنا للموسم الحالي".
إلى ذلك، وصلت بعثة المنتخب الوطني للجمباز إلى ألمانيا أمس، تأهبا للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة بطولة كأس العالم في ألمانيا، ويرأس الوفد م.شادي خوري أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، ويضم إلى جانبه المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان؛ واللاعبين أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب وأدهم الصقور، إلى جانب الحكم علاء هيكل والمعالجة بدور الرواشدة.
وجمع أبو السعود 30 نقطة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، والتي اختتمت مؤخرا في مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة في جمهورية مصر العربية، وذلك بحصوله على علامة 15.066 نقطة، ويحتاج أبو السعود إلى إحراز ميدالية ذهبية إضافية لإعلان تأهله الرسمي إلى "أولمبياد باريس"، أو تأجيل إعلان التأهل إلى جولتي "باكو" أذربيجان بالفترة من 5 إلى 11 آذار (مارس) المقبل، أو جولة قطر بالفترة من 14 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.

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