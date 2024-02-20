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وصف سائقه الشخصي بـ”الحيوان”.. انتقادات لاذعة تطال عمرو دياب (فيديو)

2/20/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) "عمرو دياب يصف سائقه بالحيوان"، بهذه الجملة عبّر محبو الفنان المصري عمرو دياب عن انتقاداتهم له بسبب الطريقة التي تحدث بها عن سائقه الشخصي خلال خروجه من إحدى حفلاته.

عمرو دياب يصف سائقه بالحيوان
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور للهضبة أثناء مغادرته لدار الأوبرا المصرية بعد حضور حفل "ليالي سعودية-مصرية"، وهو متجه رفقة مرافقيه الشخصيين وتجمهر الناس والمحبين حوله الذين كانوا يحاولون التقاط صور معه.


وفي إحدى اللحظات قام الفنان المصري بتوجيه سؤال على ما يبدو من خلال سماعة في أذنه قائلاً: "يا عم ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين السواق".


وفي الوقت الذي رفض كثيرون انتقاد عمرو دياب كونه التقط في لحظة عفوية مليئة بالتوتر بسبب الكاميرات المحيطة بها، فإنّ آخرين انتقدوه بشدة، ليس بسبب الكلمة المسيئة وحسب بل بسبب أنّ الهضبة فنان كبير وله خبرة فنية ممتدة لأكثر من 4 عقود. -وكالات

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