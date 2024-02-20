وصف سائقه الشخصي بـ”الحيوان”.. انتقادات لاذعة تطال عمرو دياب (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) "عمرو دياب يصف سائقه بالحيوان"، بهذه الجملة عبّر محبو الفنان المصري عمرو دياب عن انتقاداتهم له بسبب الطريقة التي تحدث بها عن سائقه الشخصي خلال خروجه من إحدى حفلاته.
عمرو دياب يصف سائقه بالحيوان
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور للهضبة أثناء مغادرته لدار الأوبرا المصرية بعد حضور حفل "ليالي سعودية-مصرية"، وهو متجه رفقة مرافقيه الشخصيين وتجمهر الناس والمحبين حوله الذين كانوا يحاولون التقاط صور معه.
وفي إحدى اللحظات قام الفنان المصري بتوجيه سؤال على ما يبدو من خلال سماعة في أذنه قائلاً: "يا عم ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين السواق".
وفي الوقت الذي رفض كثيرون انتقاد عمرو دياب كونه التقط في لحظة عفوية مليئة بالتوتر بسبب الكاميرات المحيطة بها، فإنّ آخرين انتقدوه بشدة، ليس بسبب الكلمة المسيئة وحسب بل بسبب أنّ الهضبة فنان كبير وله خبرة فنية ممتدة لأكثر من 4 عقود. -وكالات
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