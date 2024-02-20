ليلى عبد اللطيف: سنشهد اغتيالا بإحدى المدن العربية في رمضان



وقالت عبد اللطيف: "مع بداية شهر رمضان المبارك الوطن العربي سيشهد موجة من الحروب والخراب، وأيضا تغييرا كبيرا ونمو اقتصادي ومرحلة جديدة تقضي على كل آثار الفتنة والحروب والقتال وخصوصا في العراق وسوريا وليبيا واليمن وتونس".



وأضافت ليلى: "يحدث مشهد اغتيال في أحد الدول العربية خلال المرحلة القادمة، وهو عبارة: "عكسر يغتال عسكر".



وتابعت: "زحمة سير شديدة على طريق حريصة بلبنان، ويتجه الناس إلى تصوير المشهد بالهواتف المحمولة وتتناقله وسائل التواصل الاجتماعي".



وأشارت: "ضربة عسكرية متبادلة بين إيران والعدو الإسرائيلي سنراها خلال المرحلة القادمة وستؤثر على بعض الدول العربية خاصة لبنان".



واستكملت: "أنظار الإعلام تتجه على جبل الخليل وفلسطين المحتلة بسبب حدث مؤسف". -وكالات