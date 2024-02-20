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جديد البلوغر العالمية لارا ارسلان

2/20/2024 2:32:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت البلوغر الأردنية العالمية لارا أرسلان أثناء حديثها في إحدى الحفلات التي قامت بتنسيقها مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية وتحديدا في شيكاغو مكان إقامتها الحالي أسباب نجاحها وتفوقها في عملها، والمجهود الكبير المبذول والإعداد المسبق الذي تقوم به مع فريق العمل ليظهر بهذا الجمال المتقن الذي أبهر الجميع واشتهرت به عالميا.
وتحدثت عن كيفية تعاملها مع الموظفين لديها حيث قالت: إن الخطأ مرفوض تماما وبأي شكل من الأشكال في عملنا سواء في إعداد الطعام أو تفاصيل الحفل كاملة بما فيها الالتزام بالوقت حتى لو كنا لا نملك إلا القليل منه فبعض المناسبات قد يكون الوقت المطلوب منا للتجهيز لا يتعدى النصف ساعة إلى ساعتين وأحيانا يستغرق العمل ليلتين كاملتين على التوالي دون توقف وقد تأخذ بعض المناسبات منا أسبوعا كاملا من التجهيزات بالتفاصيل الدقيقة، ويعتمد ذلك على عدد الأشخاص المتواجدين في الحفل وعلى طبيعة المكان إذا كان في ولاية أخرى أو نفس ولاية شيكاغو.

وبينت أرسلان أنها معظم الوقت تعتمد على نفسها في عملها فهي من يضع الأساس والتصور للحفل وبحسب المكان الذي يتم الحجز فيه وكيف يترتب عليها تكثيف المجهود مضاعفا. وإلى أنها تحرص دوما على وجود بديل في حال غياب أحد الموظفين في الحالات الطارئة وأضافت أنه يقع عليها العبء الأكبر والمسؤولية الكبرى بتجهيز اهم ليلة في العمر وخاصة حين يكون الحضور بالآلاف ،وبانها تعمل من القلب وبضمير صادق كي تكون هذه الليلة مميزة لتترك أثرا وبصمة جميلة للعروسين.

وأشارت أرسلان في حديثها إلى شركة صحة وعافية التي تملكها أنها أصبحت مميزة لدى معظم الولايات في أميركا وتسعى دوما للتغيير والتجديد وعدم التكرار، مؤكدة أنهم في أغلب المناسبات يعتمدون علينا باختيار جميع التفاصيل من تصاميم الفاكهة وألوان ونوعية الحلويات، فباتت ثقتهم بنا كبيرة و خاصة أننا باستمرار نبهرهم بما لدينا من قدرات عمل ورسومات وأفكار جديدة وديكورات للطعام تفوق الخيال.

وأوضحت البلوغر الأردنية عن سبب تأجيل تاريخ زيارتها القادمة لبلدها الأم الأردن الذي صرحت عنه في خبر سابق وتم تأجيله إلى أول حزيران المقبل حتى النصف الثاني من تموز، حيث قالت بإن السبب يعود إلى ارتباطات عمل لحفلات جديدة في أميركا وإلى حجوزات لم تقتصر على ولاية شيكاغو فقط بل توسعت إلى اكثر من ٤ ولايات أخرى عملنا فيها اكثر من حفل منهم ولاية فلوريدا وولاية ملواكي التي تبعد عن شيكاغو ٤ ساعات ولم يتوقف الأمر إلى هنا بل سيكون لنا بإذن الله في الوطن الحبيب الأردن الغالي ولأهلنا هناك نصيب حيث تم التعاقد معنا على بعض المناسبات في شهر حزيران وتموز المقبلين وهذا من أسباب تأجيل قدومي و حجزي إلى ذلك الوقت.

وعبرت عن شوقها الكبير لوطنها الحبيب وعائلتها الكبيرة و بانها ستقوم فور وصولها إلى إجراء بعض اللقاءات والمحاضرات بما يختص بعملها وخاصة أنها من أهم المشاهير العاملين في تنسيق وترتيب ديكورات الحفلات وأشكال الرسم بالطعام وتحديدا الفواكه التي تميزت وتفردت به عالميا منذ سبعة أعوام.

وعن حياتها الشخصية وقدرتها على الموازنة بينها وبين العمل، قالت إنها تحرص دوما على التنسيق بين عملها وحياتها الشخصية والفصل تماما بينهما فأنا أرى نفسي شخصيتين مختلفتين؛ شخصية الأم الحنونة التى تخصص وقتاً كافياً من يومها لأطفالها وللحديث معهم ومناقشة دروسهم حتى لا يشعروا بغيابي، كذلك أقوم بإنهاء جميع واجباتي المنزلية قبل الذهاب إلى العمل حتى لا يتعدى عملي على حقوق زوجي وأطفالي مهما كلفني الثمن من مجهود

وتابعت: أما شخصيتي الأخرى، فهي تعتمد على الجدية في العمل كوني إدارية تتقبل أراء الزبائن مهما كانت وتتحمل أخطاء أي موظف لديها و حس المسؤولية والدقة والنظافة في العمل والتفكير المستمر في التطور نحو الأفضل

وأردفت: لا أبالغ حين أقول إنني في بعض الأحيان أشعر بإرهاق وتعب شديدين من واجبات البيت والعمل معا ولكن أتذكر نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شكت له فاطمة الزهراء من صعوبة خدمة بيتها فقال لها سبحي ثلات وثلاثين واحمدي ثلاث وثلاثين وكبري اربع وثلاثين فذلك خير لكِ من خادم ، وهذا هو حالي في كل يوم استمد النشاط والقوة من ذكر الله واستند على الله دائما.

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