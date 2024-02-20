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وداعا لآلام المفاصل.. وعليك بهذه التوابل

2/20/2024 2:32:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي-قالت مجموعة من الخبراء: "إن هناك ثلاثة توابل رئيسية يمكن إضافتها إلى نظامنا الغذائي لتقليل خطر الإصابة بآلام المفاصل في وقت لاحق من الحياة". بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
- الثوم: يحتوي الثوم على مركبات مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في منع تلف وتآكل الغضروف الناتج عن التهاب المفاصل.
- الكركم: أظهرت التجارب فائدة في الكركم، فهو مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل من آلام المفاصل وتورمها.
من الأفضل تناوله مع الفلفل الأسود، لأن الجسم قادر على امتصاصه بشكل أفضل.
- الزنجبيل: الدراسات أظهرت، أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل، ومن الأفضل استخدامه طازجا.
وترتبط آلام المفاصل بالعديد من الأعراض، كما يأتي:
- عدم الراحة. - التورم. - التهيج. - التصلب.
- انتشار الالتهاب إلى مفاصل أخرى في الجسم. - انتفاخ أو وذمة في منطقة المفصل.
- احمرار الجلد. - حمى شديدة.
من المهم اتباع بعض الأمور التي تساعد على الوقاية من الإصابة بآلام العضلات، مثل ما يأتي:
- تجنب التمارين التي تزيد من الضغط على العضلات. - تجنب السمنة وتخفيف الوزن قدر الإمكان. - عمل تمارين إحماء قبل أي نشاط جسدي.- (وكالات)

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