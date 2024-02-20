وداعا لآلام المفاصل.. وعليك بهذه التوابل

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- Alghad Newspaper) دبي-قالت مجموعة من الخبراء: "إن هناك ثلاثة توابل رئيسية يمكن إضافتها إلى نظامنا الغذائي لتقليل خطر الإصابة بآلام المفاصل في وقت لاحق من الحياة". بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
- الثوم: يحتوي الثوم على مركبات مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في منع تلف وتآكل الغضروف الناتج عن التهاب المفاصل.
- الكركم: أظهرت التجارب فائدة في الكركم، فهو مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل من آلام المفاصل وتورمها.
من الأفضل تناوله مع الفلفل الأسود، لأن الجسم قادر على امتصاصه بشكل أفضل.
- الزنجبيل: الدراسات أظهرت، أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل، ومن الأفضل استخدامه طازجا.
وترتبط آلام المفاصل بالعديد من الأعراض، كما يأتي:
- عدم الراحة. - التورم. - التهيج. - التصلب.
- انتشار الالتهاب إلى مفاصل أخرى في الجسم. - انتفاخ أو وذمة في منطقة المفصل.
- احمرار الجلد. - حمى شديدة.
من المهم اتباع بعض الأمور التي تساعد على الوقاية من الإصابة بآلام العضلات، مثل ما يأتي:
- تجنب التمارين التي تزيد من الضغط على العضلات. - تجنب السمنة وتخفيف الوزن قدر الإمكان. - عمل تمارين إحماء قبل أي نشاط جسدي.- (وكالات)
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