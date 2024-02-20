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أطعمة يجب تناولها وأخرى يجب تجنبها في وجبة الفطور لمرضى السكري

2/20/2024 2:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تؤكد العديد من الدراسات، أن ما نأكله يؤثر بشكل كبير على صحتنا، وينطبق هذا على الجميع بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ومن المعروف أن مرض السكري من النوع الثاني هو حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير. ويمكن أن يكون هذا بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون يسمى الأنسولين، أو أن الإأنسولين الذي ينتجه الجسم لا يعمل بشكل صحيح، في ما يعرف بـ"مقاومة الأنسولين".
وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فإن ما تأكله يمكن أن يكون مهما حقا للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، إلى جانب إجراء فحوصات منتظمة وممارسة النشاط.
ما أطعمة الفطور التي يجب تناولها لإدارة مستوى السكر في الدم؟
وفقا لجيس هيلارد، اختصاصية التغذية الرياضية في Warrior، فإن الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف العالية، ستبقيك في حالة شبع طوال اليوم.
وأعطت مثالا على ذلك: العصيدة المضاف إليها قطعة من لوح بروتين (Protein bar)، مع بعض التوت والبذور.
وقالت جيس: "هذا يوفر البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن وكذلك الدهون الصحية".
وأوصت تشاندا باتني، اختصاصية تغذية السكري في لندن، بوجبة صغيرة من العصيدة كخيار إفطار صحي للمصابين بداء السكري من النوع الثاني، لأنها تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض وغنية بالألياف.
ويمكن إضافة المكسرات مثل، الجوز أو اللوز للحصول على جرعة من الألياف والبروتين والدهون الصحية. أو يمكن رش بعض بذور الشيا أو بذور الكتان. وإذا كنت ترغب في إضافة طبقة حلوة، أضف بعضا من الفاكهة مثل، التوت أو التفاح أو الكمثرى.
وتنصح تشاندا، بتناول شريحة من الخبز المحمص الغني بالحبوب المتنوعة مع الأفوكادو والبيض المسلوق، والتي ستغذي جسمك بالألياف والدهون الصحية والبروتين.
ويعد الطبق الصغير من الزبادي اليوناني قليل الدسم والسكر مع المكسرات والبذور والتوت خيارا جيدا.
ما الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم؟
قالت هيلارد: "إنه إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فإن أسوأ شيء هو تناول وجبة إفطار من الأطعمة المقلية الغنية بالدهون المشبعة أو السكر".
وقدمت تشاندا، أطعمة للإفطار يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، ما يتطلب تجنبها، مثل:
- وعاء كبير من الحبوب المغطاة بالسكر مع حليب كامل الدسم: الحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة، والتي تحتوي على الشوكولاتة أو المارشميلو، تحتوي على مؤشر جلايسيمي أعلى وقليلة الألياف، بينما يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون غير صحية.
- شريحتان من الخبز المحمص الأبيض مع الزبدة والمربى: الخبز الأبيض عبارة عن كربوهيدرات مكررة منخفضة الألياف ومؤشر جلايسيمي أعلى، مثل المربى، في حين أن الزبدة عبارة عن دهون غير صحية.
- المعجنات: طعام آخر ذو مؤشر جلايسيمي أعلى، ويحتوي على السكر والدهون غير الصحية.
- عصير الفاكهة: يمكن أن يسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم إضافة إلى افتقاره إلى الألياف الغذائية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الغلوكوز في الدم، بسرعة كبيرة بعد الاستهلاك.
وحذرت تشاندا من أن تناول كميات كبيرة من عصائر الفاكهة، قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

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