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موقع القسطل الأثري شاهد على الحضارة الإسلامية القديمة

2/20/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في البادية الوسطى، يرسم موقع القسطل الأثري صورة لا تنسى عن الحضارة الإسلامية، ويحكي قصة عريقة عن تاريخ المملكة والمنطقة، حيث تعد بقاياه الأثرية شاهدة على الحضارة الإسلامية القديمة وإرث المملكة الثقافي الغني.
ويعكس قصر القسطل الأثري الذي يبعد حوالي 35 كيلو مترا إلى الجنوب من عمان بمنطقة القسطل في لواء الجيزة، براعة الهندسة المعمارية الإسلامية الأموية وجمالها الفني، حيث يمتاز بضخامة البناء ودقة الهندسة والأرضيات الفسيفسائية التي تنتشر فيه.
وبالحديث عن أهم العناصر الأثرية الموجودة في منطقة القسطل، قال مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن أهمها: قصر القسطل، مسجد القسطل الملحق بالقصر، والمنشآت المائية وتشمل (بقايا الحمام ذو الأرضيات الفسيفسائية الملونة، والنظام المائي الذي يشمل البركتين المائيتين، ومجموعة الآبار والخزانات المائية التي يصل عددها لحوالي 70 بئرا، وبقايا السد المائي شرق الموقع)".
وأضاف، أهم ما يميز موقع القسطل هو المسجد الصغير الملحق بالقصر ومئذنته، حيث يمتاز هذا المسجد عن غيره من المساجد الإسلامية، أنه يحتوي على أقدم مئذنة ما تزال قائمة في العالم الإسلامي، والتي تقع في الزاوية الشمالية الغربية من ساحته، وبنيت من حجارة جيرية ضخمة.
وبين، أن المئذنة بنيت بشكل أسطواني على قاعدة مربعة طول ضلعها 5 أمتار وتتكون من 3 مداميك، بارتفاع 1.35 متر، أما الجسم الأسطواني من المئذنة والذي يتم الصعود عليه من خلال درج حلزوني، فيبلغ ارتفاعه عن القاعدة 3.27 متر وقطره 5 أمتار.
وتابع بلعاوي، "بالنسبة لتأريخ موقع القسطل ومسجده فقد أجمع الباحثون على تاريخه للفترة الأموية، إلا أن بعضهم ذهب لنسبته للخليفة عبد الملك بن مروان (685-705م)، ما يكسبه زخما تاريخياً، حيث يعاصر بناؤه بناء قبة الصخرة، في حين ذهب البعض الآخر، إلى نسبته للخليفة يزيد بن عبد الملك (720-724 م)".
وأشار إلى أنه تم تنفيذ الكثير من أعمال الدراسة والبحث الأثري لقصر القسطل ومسجده، إضافة إلى أعمال الترميم التي قامت بها دائرة الآثار العامة منها ما تم تنفيذه في العام 1962، لترميم الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد والسقف، ومشروع ترميم المئذنة في العام 2004، برئاسة الدكتور غازي بيشة.
وأوضح، أنه في العام 2016-2017، قامت الدائرة بتنفيذ مشروع ترميم وإعادة تأهيل لمسجد القسطل برئاسة أحمد لاش، وقد اشتمل ذلك المشروع على ترميم جدرانه الخارجية والداخلية وتأهيل ساحته وإعادة تأهيله من الداخل وتزويده بالإنارة، لافتاً إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، تم فرشه بالسجاد وتزويده بنظام صوت وسماعات وتعيين إمام له، وهو الآن مفتوح لاستقبال المصلين خلال أوقات الصلاة الخمسة.
وفيما يخص قصر القسطل الملاصق للمسجد من الجهة الجنوبية، بين الدكتور بلعاوي، أن القصر من أكثر المباني في الأردن ضخامة من حيث، حجم الحجارة المستخدمة في بنائه والتي يصل طول بعضها إلى 3.85 متر، وهو بشكل مربع يبلغ طول ضلعه 70×70 مترا، ويتكون من ساحة رئيسة تحيط بها مجموعة من الغرف ذات الأرضيات الفسيفسائة.
وقال: "لا يمكن فصل منطقة القسطل عن محيطيها الأثري والتاريخي، فهي جزء رئيسي من درب الحج الشامي وتقع على مسافة 8 كم من محطة زيزيا شمالا، إحدى محطات الحج الرئيسية والتي تتبعها محطات القطرانة والحسا وعنيزة ومعان والمدورة، قبل الدخول إلى الأراضي السعودية.
وأكد، أن تطوير موقع القسطل جزء من مشروع تطوير وتأهيل المحطات الرئيسية على درب الحج الشامي، الذي يمر فيه سنوياً الملايين من المسافرين ما بين حاج ومعتمر ومسافر.
وبين، أنه جرى وضع خطة تنموية متكاملة لمنطقة القسطل تشتمل على إعادة ترميم ماهو متبق من القصر الأموي وربطه بالمسجد الملاصق له، وإعادة الكشف عن الأرضيات الفسيفسائة في الحمام الأموي والذي يبعد مسافة 1 كم شمال غرب القصر، الذي تعد أرضياته الفسيفسائية الملونة من أندر الأرضيات الفسيفسائية في الأردن من حيث، الألوان ومشاهد الحركة والافتراس للحيوانات.
وفي السياق ذاته، قال البعاوي: "إنه جرى إعادة تأهيل وإحياء النظام المائي والاستفادة من الكم الهائل لآبار جمع المياه المنتشرة في المنطقة، والتي تشكل فائدة للمجتمع المحلي، وربطه بمسارات سياحية أخرى كمسار القصور الصحراوية مثل، المشتى وعمرة والأزرق. -(بترا)

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