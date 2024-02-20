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الموسيقي قعوار يدندن ألحان الحياة بمساحات جديدة على آلة العود

2/20/2024 2:32:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة برهنت قدرة عازف آلة العود والمؤلف والموزع الموسيقي الفنان الأردني هيثم قعوار، على إيجاد أسلوب خاص له في العزف وتقديم موسيقا أكثر عاطفية وإحساساً، وأكثر تعقيداً أحيانا إذا استلزم الأمر.
ويعتمد قعوار على استخدام اليد اليسرى وانزلاقها على آلة العود (الجليساندو) أكثر من اليد اليمنى التي تمسك بها ريشة العود، إضافة إلى أنه قام باستغلال مساحات جديدة على آلة العود لم تستخدم من قبل.
وقام قعوار باستخدام العود في توزيعات موسيقية منها (soft rock)، والموسيقا الإلكترونية والموسيقا الهندية وموسيقا (country) وغيرها، ولقد نجح العود أيضا في إيصال نفسه إلى قلب المستمع وبسهولة، لأنه يحمل رسالة ذات معنى، وهي بحسبه "تقديم آلة العود في أفضل وأشمل صورها وفي أكبر عدد ممكن من أنماط الموسيقا الغربية والشرقية، لأنني أعتقد أن العود آلة مظلومة ولا يتم الاهتمام بها واستخدامها كما الآلات الشرقية الأخرى".
ويشير إلى أن العود قادر على تأدية الكثير من أنواع الموسيقا العالمية، وأهمها الموسيقا الكلاسيكية، فعلى سبيل المثال، بحسبه "لقد قمت في السنوات الأخيرة بإعادة توزيع 6 مقطوعات للمؤلف الكلاسيكي البولندي الشهير Frédéric Chopin (شوبان)، وقمت بعزفها وتسجيلها ونشرها، حيث لاقت استحساناً كبيراً من المتابعين، وذلك لأنه وللمرة الأولى يقوم العود بتقديم هذا النوع وبشكل عاطفي جداً ومؤثر".
لهذا، يرى قعوار أن آلة العود ملائمة ومتصلة مع مختلف أنواع الموسيقا، وهو من أكثر الآلات مرونة ضمن عائلة الآلات الموسيقية الشرقية؛ لهذا يجد من الضروري على عازفي آلة العود أن يبتكروا أنماطا وأشكالا مختلفة تتلاءم مع الآلات الموسيقية على مختلف أنواعها.
وتأثر قعوار بمخزون موسيقي لمختلف أنواع الموسيقا الشرقية والعالمية، بحسب ما قال في سياق حديثه لـ"الغد": "لقد آثرت أن تكون إنتاجاتي الموسيقية على مستوى عال، سواء من حيث التأليف الموسيقي الذي يراعي أصول الإيقاعات والكوردات والهارموني والكاونتر بوينت وصولاً إلى مرحلة التسجيل الموسيقي والمكساج والماسترينج التي أجريها في كبرى الاستوديوهات في إسطنبول ولندن أحياناً وفي الاستوديو الخاص بي، وحرصت أيضاً على تقديم مستوى ننافس به الإنتاجات العالمية".
وبدأ قعوار العزف على آلة الجيتار وهو في السادسة من عمره، ليستمر بعد عام من عمره في السابعة بتعلم مبادئ الموسيقا النظرية، وفي العاشرة من عمره دخل المعهد الوطني لتعلم آلة العود بشكل احترافي، إضافة إلى نظريات الموسيقا والصولفيج، وأتم المنهاج المطلوب بعد مرور عامين تخللهما الكثير من المشاركات الفردية والجماعية في مهرجان جرش والمركز الثقافي الملكي وغيرها، إضافة إلى ذلك حصل على دورة مكثفة للعزف على العود مع عازف العود العراقي الراحل الأستاذ منير بشير، وأحرز تقدماً وتطوراً كبيرين في العزف على آلة العود.
اهتم قعوار بعالم التسجيلات والتأليف والتوزيع الموسيقي أثناء دراسته في المدرسة، حيث كان يسعى دائما لتطوير ذاته ويقوم بممارسات متواضعة في منزله، الهدف منها اكتساب خبرة في هذا المجال، وعندما نجح في الثانوية، درس إدارة الأعمال وحصل على درجة البكالوريوس في هذا التخصص، والهدف من ذلك هو الحصول على تخصص آخر إلى جانب الموسيقا، وخصوصاً الموسيقا التصويرية التي عمل فيها أثناء دراسته الجامعية، حيث قام بتأليف وتنفيذ الموسيقا التصويرية لمسلسل "السقاية"، وأيضا مسلسل "حارة أبو عواد" في أحد أجزائه و"أبو محجوب" في أحد مواسمه، إضافة إلى بعض الإعلانات التلفزيونية والإذاعية.
وبدأ قعوار يحترف مجال التأليف والتوزيع الموسيقي العام 2000 في شركة "تيليماكس للإنتاج"، حيث انتسب إلى نقابة الفنانين الأردنيين، ومن ثم قام بتأسيس استوديو صوتي احترافي خاص به، وذلك في العام 2007 وهو مستمر العمل به حتى هذه اللحظة. راعى فيه الوصول إلى المستوى العالمي في جودة التسجيل والصوت والإنتاج الموسيقي.
ويشير قعوار إلى أنه في الفترة 2000-2016، إضافة إلى العزف على آلة العود بشكل رئيسي، مارس العمل المكثف في إنتاج الموسيقا للشركات والأفراد، وإعلانات التلفاز والإذاعة، إضافة إلى تسجيلات صوتية وإنتاجات لموسيقيين كثيرين، مبيناً أنه قام بعمل الكثير من القطع الموسيقية والإعلانات لشركات كبرى، حيث تعدت الأعمال التي قام بتأليفها وتوزيعها بين موسيقات وإعلانات، لـ1100 عمل.
وتعاون قعوار مع العديد من الفنانين المحليين، ومنهم: طوني قطان، هاني متواسي، عمر العبداللات، بشار السرحان، قمر بدوان، همام عماري وغيرهم، ومعظم هذه الأعمال كانت تقوم على التوزيع الموسيقي والتسجيل والمكساج والماسترينج، إضافة إلى التعاون مع فنانين من فلسطين ولبنان والعراق والسعودية وإيرلندا واليونان وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وقام قعوار بتنفيذ جميع الأعمال مع موسيقيين محليين، لغاية العام 2004، حتى بدأ ينفذ جميع أعماله الموسيقية مع موسيقيين من إسطنبول، تركيا؛ حيث أضاف هذا الشيء الصبغة العالمية والجودة العالية في التنفيذ الموسيقي، لأنه يوجد أفضل استوديوهات في إسطنبول ومع أشهر وأمهر العازفين الأتراك.
وأسس قعوار في العام 2018، بالتعاون مع المنتج السينمائي الأردني سليم جعنيني فرقة "أوركسترا شرقية غربية" تحت مسمى (Tales Of The East) أي (روايات الشرق)، وهي عبارة عن دمج الموسيقا العربية والتركية والهندية والكلاسيكية بأسلوب تتفرد فيه آلتي العود والناي الهندي (البانصوري) وبمرافقة باقي آلات الأوركسترا الحديثة، ويصل عدد أفرادها إلى قرابة 30 عازفا، منهم موسيقيون أردنيون وأتراك وهنود. وما يزال العمل جاريا على تأليف القطع الموسيقية لانطلاقة هذه الأوركسترا التي تأخرت بسبب جائحة كورونا.
يذكر أن قعوار حصل على ميدالية تقدير من نادي الثورة العربية الكبرى العام 1997، وذلك جراء المشاركة بتقديم مغناة لجلالة المغفور له الحسين بن طلال ضمن احتفالات مدينة العقبة.
وحصل أيصاً على 8 جوائز ذهبية من "جوائز الإعلانات الأردنية"، وذلك عن إعلانات إذاعية خلال الأعوام 2000 إلى 2005، وحصل على اعتماد رسمي للاستوديو خاصته لدى شركة Apple العالمية كأحد الاستوديوهات المختصة لعمل الماسترينج لمنصة iTunes. وأدرج في قائمة الاستوديوهات العالمية في هذا الاختصاص MFiT العام 2014، وحصل أيصاً على دورة في إدارة شبكات الإنترنت 2019 وعلى دورة في التسويق على منصات التواصل الاجتماعي 2022.

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