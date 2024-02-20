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تطبيقات المراقبة والتجسس.. الوجه القبيح للتكنولوجيا الحديثة

2/20/2024 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية " بسهولة وسرية يمكنك معرفة كل ما يفعله شريكك.. قم بمراقبة أداء موظفيك اليوم وأماكن تواجدهم.. لمراقبة أنشطة أطفالك حمل هذا التطبيق..، هل ترغب برؤية كل ما يفعله شريك حياتك على هاتفه الخلوي.. اكبس هنا حتى تعرف مكان صديقك" تلك بعض من منشورات تأتي ضمن إعلانات تختص بالتتبع والتجسس، لتصبح "خصوصية" الآخر وكأنها سلعة في سوق تطبيقات المراقبة.
تجذب هذه العبارات رواد ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، لتحميل تلك التطبيقات والاستفادة مما تقدمه. وعبر تصفح الفرد تظهر له إعلانات ترويجية لتطبيقات تساعده على تتبع الشريك أو كشف أفعاله وتتبع أنشطته أو أماكن تواجده، وتطبيقات أخرى لخداع المدير والزملاء وغيرها الكثير من مواقع تشجع على المراقبة والتجسس.
هذه التطبيقات تلعب دورا سلبيا في شكل العلاقات وقد تدمرها وتدخل الإنسان في أزمة مع نفسه وتقوده نحو الدخول بدوامة التشكيك مع صعوبة الخروج منها. وهذا ما حصل مع هدى ( 33 عاما) التي دفعها الفضول إلى تحميل أحد هذه التطبيقات لمعرفة ما يفعله زوجها لتغرق من بعدها في دوامة من الشك والأفكار السلبية التي كادت أن تدمر أسرتها الصغيرة.
وتشير هدى إلى أنها أصبحت تشكك في كل ما يقوله زوجها وتبحث من ورائه، كما أدمنت على مراقبة تحركاته عبر هاتفها، وأصبحت كثيرة الأسئلة وتشك في جميع أفعاله مما قادها لخلافات كثيرة، ليشعر بالضيق من تصرفاتها التي تنم عن غياب ثقة.
"فضولي أدخلني في دوامة الشك التي لم اعرفها من قبل ولم يكن لها مكان في حياتي". تقول هدى، لتتدارك الأمور قبل أن تذهب إلى للأسوأ بحد قولها، مشيرة إلى أن علاقتهما توترت وقررت أن تمسح التطبيق وتعيد ترتيب أفكارها لتحافظ على أسرتها من "وساوس" لا أساس لها.
انعدام الثقة لدى حسام (29 عاما) دفعه لتحميل هذه التطبيقات لتتبع الأـشخاص من حوله لمعرفة ماذا يفكرون وكيف ينظرون إليه معتقدا بذلك أنه سيبني حياته بشكل صحيح.
ولكن العكس هو ما حدث بحسب حسام، إذ اختلفت حياته وابتعد عنه أصدقاؤه والمقربين منه عندما عرفوا بفعلته ومراقبته لهم. وعبر عن ندمه لإقدامه على هذا الفعل ولكن ثقته المتزعزعة ظنت أن المراقبة ومعرفة كل شي سيساعده في كسب أصدقائه ورضاهم.
ومن الجانب التقني يبين الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "ستارت آبز" محمد خواجا أن هذه التطبيقات تقع ضمن نطاق التحديات التي تواجهم عند التعامل مع التطبيقات الذكية، موضحا أن الدافع الأساسي وراء العديد من هذه التطبيقات هو تحقيق الربح ويتم ذلك إما من خلال بيع التطبيق مباشرة للمستخدمين أو من خلال بيع البيانات التي يتم جمعها من خلال التطبيق.
ويضيف خواجا أن هذه التطبيقات تعول على انتشارها بين شريحة واسعة لتجمع بيانات كبيرة يمكن بيعها لمؤسسات وأجهزة استخبارات لدول تسعى للنفوذ والسيطرة.
ويشير خواجا إلى أن هذه التطبيقات لها تأثير على الأمان الرقمي، إذ تشكل خطرا كبيرا على خصوصية الأفراد، حيث تجمع معلومات شخصية وبيانات دون موافقة أو علم منهم، مؤكدا أن استخدام هذه التطبيقات يمكن أن يجعل الأجهزة أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، خاصة إذا كانت التطبيقات تحتوي على ثغرات أمنية، وكما أن جمع بيانات الفرد واستخدامها يمكن أن يؤدي إلى سرقة الهوية والاحتيال.
وأكبر خطر يأتي من تثبيت هذه التطبيقات من دون موافقة الشخص، مما يؤدي إلى انتهاك الخصوصية والأمان، بحسب خواجا.
ويشير إلى أن طرق تجنبها تكمن في تعلم كيفية التعرف على التطبيقات المشبوهة وفهم الصلاحيات التي تطلبها التطبيقات عند التثبيت والحفاظ على تحديث النظام والتطبيقات للحماية من الثغرات الأمنية، والأهم من ذلك هو تنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط لتقليل خطر التعرض للتطبيقات الخبيثة.
ومن الجانب النفسي يبين الاختصاصي النفسي والتربوي موسى مطارنة أن الدوافع الشخصية والحالة النفسية للشخص الذي يقدم على تحميل هذه التطبيقات واستخدامها هنالك جزء منهم يقوم بدافع الفضول فقط للتعرف على طبيعية التطبيق ولأنه ينبهر بهذه المواضيع وهل هي حقيقة أم لا ولا يكون لديه هدف آخر فهذا يكون جزء من فضول ومرحلة نمائية وعمرية معينة أو قد يكون الدافع لديه الفراغ وعدم وجود انشغالات واهتمامات.
ويوضح مطارنة أن الشخصية التي تلجأ لتلك الطرق لديها هشاشة نفسية واضطرابات في الشخصية تحديدا في الشك والفضول، وهواية التجسس ونظرية المؤامرة وتعويض النقص الذي لديه في أنه يكتشف الآخرين ويستطيع معرفة ماذا يفعلون وهذا نوع من المبالغة ومن إبراز الذات وجلب الاهتمام ولهذا يقدم على تحميل هذه التطبيقات واستخدامها.
ومن جهة أخرى، بعض الأشخاص يظهر هذا الجانب لديهم بالتعامل مع الجميع ورغبة معرفة الأسرار وأخطائهم وهذا جانب لشخصية مضطربة ولديها حالة مرضية بالتدقيق وراء الآخرين.
ويضيف مطارنة أن هذه الشخصية يكون "شغلها الشاغل" مراقبة الآخر، فهي لا تمتلك ثقة بالنفس واليقين الذاتي والصلابة النفسية التي تجعلها أكبر وأسمى من هكذا أفعال، كما وتفتقد الوعي بالعلاقات الإنسانية القائمة على الاحترام والثقة والمودة.
هؤلاء الأشخاص يكون لديهم اضطراب في حالتهم النفسية بحسب مطارنة، وينعكس على سلوكهم ويندفعون بهذا الاتجاه، وقد يكونون عاشوا في بيئة كلها شك ومؤامرات، لذلك يسقطون هذه الآثار على الآخرين.
ومن جهة أخرى يؤكد مطارنة أن الإنسان الناضج والواعي يرى هذه الأمور مجرد احتيال وألاعيب، ولذلك لا يهتم بها ولا ينظر لها ولا يعتبروها شيئا مهما ولا تأخذ منه أي اعتبارات.
ووفق مطارنة فإن هؤلاء الأشخاص لهم أهدافهم في الحياة وتكون أكبر من الالتفات لتلك التطبيقات المعنية بالتجسس والمراقبة، ولديهم الكثير من الأحلام والانشغالات.
إلى ذلك، فإن الأشخاص الواعين لديهم درجة من الوعي والصلابة النفسية والتوازن النفسي والإيمان أيضا بأن الاطلاع على أسرار الآخرين ومعرفتها اعتداء على حرية الآخرين، ولا يجوز من الأساس ولا بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لا يقدمون على مثل هذه الأمور ولا يهتمون بها.
ويشير مطارنة إلى أن تأثير هذه التطبيقات في بعض الأحيان قد يصل للإدمان عليها والانشغال بها عن الإنجازات والحياة والاهتمامات عن أمور مهمة في حياة الفرد، إذ ينشغل في الناس ويبقى يتتبع هذه التطبيقات ويلاحق خلفها، وبالتالي هي تؤثر على إنجازه وعلى أدائه العام اتجاه أسرته ومجتمعه وعمله واتجاه نفسه أيضا لأنها ترهقه نفسيا فهو يرى أسرار الآخرين وينقلها ويعرض نفسه لمشكلات، وبالتالي هي مرهقة وتؤثر عليه نفسيا وعلى علاقاته مع الآخرين.
والجانب الآخر، إنها تجعله يعيش في عالم غير واقعي قائم على الخيال، لأنه يتخيل أمورا ويطبقها، وتحدث لديه مشكلات في علاقاته الأسرية وتخلق عدم الثقة بينه وبين الآخرين، كذلك مشكلات أسرية ويمكن أن تصل لتفكك أسري، ما يسبب أثارا على الأسرة والمجتمع.
ويختتم مطارنة حديثه بأن الآثار النفسية لهؤلاء الأشخاص تكون بغياب القدرة على التفاعل الاجتماعي الحقيقي وليس لديهم قدرة على احتواء وتفهم حياة الآخرين وخصوصياتهم، وبالتالي هم يجدون أنفسهم في النهاية وحدهم في الزاوية وانطوائيين ومن الممكن أن يعانوا من الاكتئاب مع ابتعاد الأشخاص عنهم.

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