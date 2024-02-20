قصة الطفلة الغزية غزل التي لن ينساها الطبيب الأردني بلال عزام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تحدث طبيب أردني عائد من غزة عن طفلة عالجها
خلال تواجده في القطاع أثناء الحرب، مؤكدا أنه لن ينساها ما عاش.
وأكد الطبيب بلال عزام
في مقابلة مع "الغد" تنشر كاملة في وقت لاحق أن الطفلة غزل تعرضت لشظية
في رقبتها تسببت بشلل رباعي، وعيد ميلادها الحادي عشر في 22 نيسان المقبل.
وأشار عزام إلى أن
"غزل" وعدته أنه في حال تمكن من علاجها لتقدر مجددا على المشي بدعوته لعيد ميلادها المقبل، علما أن
كل أفراد عائلتها استشهدوا.
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