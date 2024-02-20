قصة الطفلة الغزية غزل التي لن ينساها الطبيب الأردني بلال عزام



وأكد الطبيب بلال عزام في مقابلة مع "الغد" تنشر كاملة في وقت لاحق أن الطفلة غزل تعرضت لشظية في رقبتها تسببت بشلل رباعي، وعيد ميلادها الحادي عشر في 22 نيسان المقبل.



وأشار عزام إلى أن "غزل" وعدته أنه في حال تمكن من علاجها لتقدر مجددا على المشي بدعوته لعيد ميلادها المقبل، علما أن كل أفراد عائلتها استشهدوا.

