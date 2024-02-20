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إحباط تهريب 21 صقرا جارحا وسجائر عبر حدود العمري (فيديو)

2/20/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكنت كوادر دائرة الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري الحدودي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 21 صقرا من الطيور الجارحة والنادرة، وجدت في حالة تخدير مؤقت وبشكل كامل مخبأة في خزان الوقود للمركبة، وعلى الفور جرى تسليمها للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.
ومن جهة أخرى، تمكنت كوارد الجمارك الأردنية في مركز جمرك المنطقة الحرّة الزرقاء من إحباط تهريب كميات كبيرة من نكهات سجائر إلكترونية (جوس) يصل عددها إلى 10 آلاف عبوة، بالإضافة إلى أراجيل وسجائر إلكترونية يقارب عددها إلى 18 ألف من السجائر الإلكترونية والجوس المقلّد والمغشوش، والتي تم ضبطها أثناء عملية المعاينة الدقيقة داخل قطع غيار مركبات مختلفة (البككسات) ومخبأة بطريقة فنيّة محكمة ليصعب الوصول اليها.

وأكّد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة، على المضي قُدمًا في القيام في جميع الواجبات والمهام بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في مكافحة الأنشطة غير المشروعة والمواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها والتي تشكّل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، مشيدًا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعيّة والمتميزة.

وتُهيب دائرة الجمارك الاردنية جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ فورًا عن المخالفات الجمركية أو أي حالة تهريب على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.

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