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رفاقنا في الليل الطويل

2/20/2024 2:32:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. رشا سلامة حسنا فعل ناشطون فلسطينيون وعالميون، حين ربطوا خلال حرب غزة الأخيرة بين ليل الفلسطينيين الطويل، وبين ليل طويل آخر اختبرته شعوب وأعراق أخرى، في مسعاها نحو الاستقلال والحرية.
فيما كنت أنشر مقاطع وصورا تربط بين الفلسطينيين وسكان أميركا الأصلاء (الهنود الحُمر)، معنونة إياها ((عاش الهندي الأحمر.. عاش الفلسطيني))، وصلتني رسالة من زميلة، عبر تطبيق ((إنستغرام))، تستغرب فيه هذا الربط، معتبرة إياه نوعا من فأل الشؤم على الفلسطينيين بأن إبادتهم حاصلة لا محالة كما حدث مع الهنود الحمر.
انبريت لتفنيد الأمر لها، واستذكرت كم تتعالى الضحية في مرات على معاناة غيرها، معتبرة أن المأساة حكر شخصي عليها. وفي هذا خطأ جسيم؛ إذ إن ما قاسته شعوب وأعراق أخرى مثل السكان الأصلاء في أميركا ونيوزلندا وأستراليا، على سبيل المثال، على يد الرجل الأبيض، لهو شبيه بما قاساه الفلسطينيون وما يزالون: دروب الموت التي أُجبروا على المضيّ بها بعيداً عن الديار، فقضوا برداً ومرضاً وقنصاً، وبطانيات الفيروسات التي كانت تُرمى عليهم لأجل نشر الأمراض بينهم، وتعقيم النساء؛ لئلا ينجبن أجيالا جديدة تُذكّر الجاني بما اقترف، وفنون التعذيب والشبح والهتك بأكثر الطقوس غرائبية وجنوناً، وطمس أسماء البلدات والمعالم البارزة، وتشتيت شمل العائلات. كل ذلك وأكثر، مشترك بين الفلسطينيين والسكان الأصلاء في تلك الدول.
ليسوا هؤلاء شركاؤنا في الليل الطويل فحسب، بل كذلك أصدقاؤنا الأرمن، الذين قاسوا شتاتا وتهجيراً ومجاعات ومجازر وطمس حقائق ما يزالون يكافحون لإثباته تاريخيا حتى اللحظة. وأشقاؤنا الكرد، الذين ما يزالون يُطاردون حلم الدولة والاستقرار والتوحّد.
الشعوب الصديقة التي أخلصت للفلسطينيين؛ نظراً للمعاناة الشبيهة، وعلى رأسها الشعب الإيرلندي والاسكتلندي، تستحق كذلك الأمر استذكاراً من الفلسطينيين، ليس على مستوى الخطاب الرسمي الفلسطيني فحسب، بل على صعيد منشورات الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، والنتاج الفكري والأدبي والإعلامي الذي يوجهه الناشطون والمثقفون والأكاديميون الفلسطينيون أيضاً.
من شأن هذا الربط استقطاب مزيد من الأصدقاء والمناصرين للقضية الفلسطينية، ممن لا يشتركون مع الفلسطينيين في الدين والعرق، ومن شأن هذا أن يكون دعماً فارقاً وقوياً؛ إذ دعم ذوي القربى من عرب ومسلمين، وإن كان ضئيلا وخجولا، إلا أنه يدخل في خانة المتوقع، فيما دعم من لا مصلحة ولا قاسم مشتركا معهم سوى معايير الإنسانية وقيمها، فإن من شأنه إكساب دفوعات القضية الفلسطينية مزيدا من القوة. ولعل ذلك كان ماثلا للعيان حين طالبت دولة جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حدثَ هذا، فيما لم يبذل الفلسطينيون قصارى جهدهم، طوال عقود العذاب، في ربط مأساتهم بمأساة العِرق الأسوَد، على الرغم من القواسم المشتركة الكثيرة. وإن حدثَ وكان هنالك ربط، فإنه لا يعدو محاولات فردية هنا أو هناك، وليس نهجاً مدروساً متفق عليه لدى الناطقين باسم الفلسطينيين والناشطين والمؤهلين لتصدير الرسالة الإعلامية الفلسطينية إلى العالم.
ومن شأن هذا الربط بين الفلسطينيين وبين شعوب وأعراق أخرى اختبرت الليل الطويل ذاته، إحراج الرجل الأبيض الذي أوغلَ في دماء الشعوب والأعراق والديانات التي يظنها أدنى مرتبة منه. إحراج على كلا الصعيدين القديم والراهن.
يُحسب، وسط هذا كله، للشاعر الراحل محمود درويش، أنه خلّد على لسان الفلسطينيين قصيدتين: ((ليس للكردي إلا الريح))، و))خطبة الهندي الأحمر: ما قبل الأخيرة، أمام الرجل الأبيض)). يقول في الأخيرة ((من حق كولومبوس الحر أن يجد الهند في أي بحر، ومن حقه أن يُسمّي أشباحنا فُلفلاً أو هنوداً، وفي وسعه أن يكسر بوصلة البحر كي تستقيم، وأخطاء ريح الشمال، ولكنه لا يصدق أن البشر سواسية كالهواء والماء خارج مملكة الخريطة)).

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