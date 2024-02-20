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خطة السلام بغزة.. وصفة الحل للخروج من مسارات الفشل

2/20/2024 2:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- في الوقت الذي جددت فيه الأطراف الدولية تمسكها ودعمها لحل الدولتين، لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساسه، رغم استمرار العدوان الهمجي الصهيوني على غزة، يرى مراقبون أن نجاح أي خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام دائم بين الطرفين، يجب أن تشمل جدولاً زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطينية.
وتصطدم خطة السلام التي تعمل عليها الإدارة الأميركية وعدة دول عربية، بغرفة التخطيط في الاحتلال، وما إذا كانت حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو ستذعن للكثير مما تجري مناقشته حاليا ضمن الخطة التي تشمل أيضا إزالة العديد من المستوطنات، إن لم يكن كلها، في الضفة الغربية، وإعلان عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وإعادة إعمار غزة، وترتيبات أمن الضفة الغربية وقطاع غزة معا.
وفي هذا الصدد يقول النائب السابق الدكتور هايل الودعان الدعجة: "قد تكون واحدة من أهم نتائج الحرب الدائرة الآن في غزة هي الحديث بطريقة متقدمة عن إقامة الدولة الفلسطينية بعد أن بدأنا نسمع العديد من دول العالم ومنها أميركا ودول أوروبية تحديدا، تفكر بجدية بهذا الطرح، من خلال إيجاد أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ووفقا للقرارات والمرجعيات الدولية.
وتابع الدعجة: "باتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تبدي استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد أن اقتنعت بأن لا حل عسكريا ولا أمنيا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة مع التطور الكبير في نوعية الأسلحة التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية، والتي جعلت من كافة مناطق الاحتلال في مرمى نيرانها، وكذلك مع دخول العديد من التنظيمات المسلحة في سورية والعراق ولبنان على خط الصراع".
وأضاف أن التنظيمات أخذت تستهدف القواعد والمصالح الأميركية والغربية، حتى إنها عطلت التجارة العالمية عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثي وما ترتب عليها من تداعيات أمنية واقتصادية عالمية جعلت من التفكير بالحل السياسي هو الحل الأمثل، وذلك على وقع الحقائق الجديدة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية بطريقة كرست القناعات بأن الكيان الصهيوني لن ينعم بالأمن والاستقرار إلا إذا تحققت المطالب الفلسطينية المشروعة، ممثلة بحقه في إقامة دولته على أرضه.
وقال إن "هبّة الولايات المتحدة ودول أوروبية لانتشال الكيان الصهيوني من مستنقع طوفان الأقصى هو بمنزلة الإنذار والتحذير له بضرورة تسوية هذا الصراع بعد أن ثبت لها ضعف الكيان وهشاشته، وبأنه لن يقوى على الاستمرار في ظل عقلية القلعة والجدران العازلة التي تسيطر عليه، والتي ثبت فشلها".
وبحسب الدعجة "يبدو أن المجتمع الدولي بات على قناعة أكثر من أي وقت مضى، بأن لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بالحل العادل والشامل الذي يعتبر حل الدولتين سبيله الوحيد، بحيث تقام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هناك من يطرح بأن تكون منزوعة السلاح مع وجود قوات أمنية دولية مؤقتة، بحيث تتولى إدارة هذه الدولة حكومة تكنوقراط تضم ممثلين عن الفصائل والتيارات الفلسطينية كافة".
وأضاف: "مع التأكيد هنا بأن العالم أخذ يميل أكثر للأخذ بالحلول التي طالما طرحها جلالة الملك ممثلة بضرورة إيجاد أفق سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، بوصف ذلك السبيل الوحيد لحل الصراع، ودائما ما كان يؤكد جلالته أنه لا حلول عسكرية أو أمنية لهذا الصراع، ولا أمل ولا سلام ولا استقرار إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين".
وكانت مبادرة السلام العربية التي أقرها مجلس جامعة الدولة العربية في القمة العربية في آذار (مارس) 2002، تبنت حل الدولتين من أجل إحلال السلام في المنطقة، وطالبت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ 4 حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.
وفي العام 2003 أصدرت اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط، التي تضم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، مبادرة خريطة الطريق لحل الدولتين، الأمر الذي مهد لعقد مؤتمر جنيف للسلام بحضور شخصيات فلسطينية وإسرائيلية.
وعن جوهر الرؤية المقترحة للدولة الفلسطينية وماهية الطرح القابل للتطبيق، قال المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إنه يستند على 3 مسارات، الأول له علاقة بالقضية الآنية الملحة، وهي وقف العدوان والحرب الهمجية الصهيونية على غزة، والثاني أن يكون هنالك مسار سياسي شامل، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في إجبار الكيان على إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، وأن يكون هناك التزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، معتبراً أن هذا هو الحل الذي يكفل الأمن والاستقرار واستدامتهما في منطقة الشرق الأوسط.
أما المسار الثالث، بحسب الحجاحجة، فيتعلق بضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، مؤكدا أن هذه المسارات الثلاثة يجب العمل عليها مع الدول العربية والإدارة الأميركية عبر حوار مباشر وصريح، بعيدا عن العبارات الرنانة التي تصدر عن تلك الإدارة حتى اللحظة، والتي لم نر خطوات جدية لتطبيقها.
وتابع: "مفتاح الخطة اتفاق سلام شامل بين الكيان والفلسطينيين، والتي تعمل عليها الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب، وتتضمن جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية، وإعلانها سيكون بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين الاحتلال وحركة حماس. وخلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر عده أسابيع على الأقل، تخطط واشنطن لاتخاذ خطوات أولية لتنفيذ الخطة".
وأضاف أن الخطة تشمل تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة (تكنوقراط) تركز على إعادة إحياء الاقتصاد وتحسين الأمن، وعلى إعادة إعمار غزة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.
وزاد أن "أي مبادرة سياسية لوقف الحرب وحل الصراع لا تبدأ بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة واعتراف الدول الغربية وأميركا بها، مصيرها الفشل، وستكون كسابقاتها من المبادرات التي ولدت رهينة للموقف الصهيوني".
وبحسب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة اليرموك، الدكتور محمد خير الجروان، عكست الأحداث في غزة بعد عملية طوفان الأقصى حقيقة واحدة ومركبة، مفادها أن لا سلام في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية، وأن لا حل لهذه القضية دون إيجاد دولة فلسطينية مستقلة، وكل ذلك في مرحلة جرى الحديث فيها عن موت حل الدولتين بعد عقود من المفاوضات التي فشلت ووصلت إلى طريق مسدود.
وتابع أن الانسداد وصل إلى حد رأينا معه الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الإقليمية تهمل القضية الفلسطينية، بل كانت قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) بصدد إرساء نظام إقليمي- أمني جديد قائم على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة لإدارة شؤون الإقليم ومواجهة تحدياته، وأهمها نفوذ إيران وسياستها العدوانية تجاه الخليج ودول المنطقة.
وأضاف أن "فشل أهداف الحملة العسكرية الصهيونية على غزة، وفظاعة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، والوضع الإنساني المأساوي لسكان القطاع، شكلت كلها دافعا للولايات المتحدة ودول غربية تدعم الاحتلال للتراجع عن مواقفها ولو بشكل ضمني، ما جعلها تناقض نفسها في الكثير من المواقف، إذ طالبت بالحل السياسي والمفاوضات المباشرة بين إسرائيل وحماس، لكنها في الوقت نفسه دعمت الرؤية الصهيونية في جميع المسارات التي طرحت، وحمّلت قادة حماس مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق هدنة يفضي لاحقا إلى إيقاف الحرب".
واستطرد بالقول: "في ضوء هذه المعطيات جرى الحديث عن أن التوصل لاتفاق سيفتح الباب أمام مسار سياسي جديد يعيد إحياء حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تدعو إليه حكومة بايدن في الآونة الأخيرة".
وأضاف: "إن رؤية الرئيس الأميركي جو بادين للدولة الفلسطينية ضبابية إلى حد كبير، خاصة مع رفض تام من قبل حكومة نتنياهو لمثل هذا الحل، وعدم ثقة القادة الفلسطينيين وأغلب دول المنطقة بقدرته على إحياء مسار حل الدولتين، فبايدن منذ تنصيبه لم يف بوعوده فيما يتعلق بالسلام، بل على العكس إذ دعم سياسة الوضع الراهن في ظل عدم وجود أفق لعملية السلام، وهذه هي السياسة التي كرستها حكومات نتنياهو المتعاقبة".
وتابع: يمكن قراءة تجديد بايدن لمسار حل الدولتين كأجندة جديدة لحملته الرئاسية المقبلة في سياق محلي، سعيا منه لتجاوز حرج الولايات المتحدة والانتقادات الدولية الموجهة لها بسبب دعم عمليات الكيان الصهيوني وجرائمه في غزة، خاصة أن الولايات المتحدة لا تملك من النفوذ والقوة والمكانة والمصداقية في المنطقة ما يؤهلها لدعم إنشاء دولة فلسطينية كتلك التي تمتعت بها قبل اتفاقات أوسلو".

MENAFN20022024000072011014ID1107876433

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