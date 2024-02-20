5260 طالبا فلسطينيا استُشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة



وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5213، والذين أصيبوا إلى 8691، فيما استشهد في الضفة 47 طالبا وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94.



وأشارت إلى أن 251 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 846 آخرون بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب ستة بجروح واعتقل أكثر من 73 في الضفة الغربية المحتلة.



وأضافت، أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، وتم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.



وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

