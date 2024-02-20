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هنية يصل القاهرة لبحث الأوضاع السياسية والميدانية في غزة

2/20/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية على رأس وفد للقاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، بشأن الأوضاع السياسية والميدانية في قطاع غزة، وفق ما أفاد به بيان للحركة.
وشهدت القاهرة خلال الأيام الماضية مباحثات ومفاوضات من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى.

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