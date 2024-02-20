هنية يصل القاهرة لبحث الأوضاع السياسية والميدانية في غزة

هنية يصل القاهرة لبحث الأوضاع السياسية والميدانية في غزة
التاريخ
2/20/2024 2:31:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) وصل رئيس المكتب
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية على رأس وفد للقاهرة لإجراء
مباحثات مع المسؤولين المصريين، بشأن الأوضاع السياسية والميدانية في قطاع غزة،
وفق ما أفاد به بيان للحركة.
وشهدت القاهرة خلال
الأيام الماضية مباحثات ومفاوضات من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى.
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