منظمة إسرائيلية: انتهاكات تل أبيب بحق معتقلين فلسطينيين انتقام



وقالت المنظمة (غير حكومية)، في تقرير أرسلت نسخة منه للأناضول، إنها حصلت "على شهادات عشرات الأسرى الفلسطينيين، جمعها محامون من قبل منظمة أطباء لحقوق الإنسان أثناء زياراتهم للأسرى في مختلف السجون".



وبحسب المنظمة، "يستند التقرير كذلك على السجلات الطبية، والمراسلات مع مصلحة السجون، والمنشورات الرسمية، والإجراءات القانونية، وتقارير تشريح جثامين الأسرى الذين توفّوا داخل السجون في الأشهر الأخيرة".



ولفتت إلى أن "المعلومات الواردة في التقرير تتطرق إلى 3 مجموعات من الأسرى: سكان قطاع غزة الذين امتلكوا تصريح إقامة في إسرائيل وتم اعتقالهم عند اندلاع الحرب، ومئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين أُسِروا خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة وأيضًا أثناء الحرب، والأسرى الفلسطينيين ـ الذين تمّ اعتقالهم قبل أو بعد الحرب ـ وتحتجزهم مصلحة السجون".

وكشفت المنظمة أن "الشهادات الواردة تصف العنف اليومي الذي يمارسه السجّانون الذين يدخلون الزنازين من أجل ضرب السجناء عشوائيًا بالهراوات وغيرها من الأشياء".

وذكرت أنه "من بين الأمثلة على العنف كيل السجّانين السجناء بالشتائم الجنسية، وإجبار المعتقلين على التبوّل على أحد السجناء، وتوجيه الصفعات واللكمات للسجناء أثناء نقلهم بين المهاجع المختلفة، وإقدام سجّانين على إجبار المعتقلين على تقبيل العلم الإسرائيلي وضرب من يرفض ذلك، وإقدام حراس على تجريد سجناء من ملابسهم بالقوة والسخرية منهم وإهانتهم أثناء تفتيشهم".



وأكدت المنظمة أن "العنف الشديد الذي تمّت ممارسته على المعتقلين الفلسطينيين، يتساوى مع تعريف التعذيب بموجب 'اتفاقية مناهضة التعذيب' وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المُهينة".

كما أشارت إلى أنه منذ 7 أكتوبر "نعرف عن 8 حالات وفاة حدثت لمعتقلين وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية: مجدو وعوفر وكتسيعوت، بالإضافة لمرافق الاعتقال التابعة للجيش".



وقالت: "في 4 من 7 حالات، شارك طبيب من قبل منظمة 'أطباء لحقوق الإنسان' كممثل عن العائلة في عملية التشريح التي أجريت في معهد الطب الشرعي في أبو كبير".



وأضافت: "في اثنتين من الحالات، أفاد طبيب المنظمة عن وجود علامات عنف شديدة على الجثمانين، وفي حالتين أخريين لم يكن هناك علامات عنف، لكن الأسيرين كانا يعانيان من مشاكل طبية سابقة، وتلك الحقيقة أثارت شكوكا من أن الوفاة قد حصلت نتيجةً للإهمال الطبي".



ولفتت 'أطباء لحقوق الإنسان' إلى "تدهور حادّ في ظروف احتجاز الأسرى والمعتقلين، منها الحبس لفترات طويلة في الزنازين تصل أحيانًا لأيام متواصلة، واكتظاظ الزنازين بمعدل 2.5 متر مربع لكل أسير، وقطعٌ كامل للمياه والكهرباء لفترات تصل إلى 23 ساعة يوميًا".



كما أشارت إلى "إلغاء إمكانية شراء الطعام من المقصف، ومصادرةً جميع ممتلكات الأسرى بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والملابس الشتوية والأغراض الشخصية".

وبحسب المنظمة، "تشمل الشهادات الأخرى منع النوم عن السجناء من خلال وضع المصابيح الكاشفة فائقة السطوع في الزنازين لمدة 24 ساعة يوميًا، وتشغيل النشيد الوطني لإسرائيل "هتيكڤا" دون توقف، وعدم توفر فرشات للنوم بسبب إلغاء الحق في النوم على السرير".



وتحدث التقرير العبري عن "الإخفاء القسري لمئات السكان من قطاع غزة، والذين لم يكن العديد منهم متورّطين في القتال" وفق ما يؤكد.



وقال: "بعض هؤلاء المعتقلين كانوا يحملون تصريح إقامة قبل 7 أكتوبر واعتُقلوا في إسرائيل أو الضفة الغربية، وبعضهم اعتقلوا في قطاع غزة أثناء القتال".



وأضاف: "حتى وقت كتابة التقرير، ترفض السلطات الإسرائيلية إعطاء أهالي الأسرى أو المحامين أية معلومات عن أماكن وجودهم أو ظروف اعتقالهم، ويشير التقرير إلى أنه وبموجب اتفاقية روما، يعتبر الإخفاء القسري للفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية".



كما يشير إلى "تدهور حصل في مستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون من سلطات السجون.



وينتقد التقرير بشدة وزارة الصحة الإسرائيلية "لعدم قيامها بمجهود كافٍ للتأكد من أن العلاج الطبي المعطى للأسرى يتوافق مع المعايير المهنية ومع أخلاقيات الطب".



وذكر أن "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الأسرى الفلسطينيين هي تعبير عن سياسة انتقامية من العقاب التعسفي، التي ما هي إلا استمرار مباشر لسلسلة قرارات اتخذها وزير الأمن الداخلي إيتمار بن ڠفير قبل 7 أكتوبر، بهدف الاضرار بظروف احتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خلال التشريعات القانونية".



وطالبت المنظمة في تقريرها "بالإفراج عن الفلسطينيين الذين اعتقلوا تعسفيا بعد اندلاع الحرب، ووقف كافة الممارسات التي تشكل تعذيبًا وسوء معاملة، والسماح فورًا للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة الأسرى الفلسطينيين، وإجراء تحقيق شامل ومستقل في قضية وفاة فلسطينيين في السجون".



ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على الفور على هذا التقرير.



وتؤكد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن إسرائيل تمارس "العزل والتجويع والإهمال الطبي" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات "انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة" منذ 7 أكتوبر الماضي.



ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 معتقلا وفق هيئة الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير (خاص).



ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.-(الاناضول)