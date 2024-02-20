السعودية: الاحتلال لا نية لديه بالسلام
التاريخ
2/20/2024 2:31:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال ممثل السعودية،
زياد بن معاشي، خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية
للاحتلال، إن أفعال الاحتلال تشير إلى أن لا نية لديها لتحقيق السلام.
وأضاف أن الاحتلال جعل
من المستحيل إقامة دولة فلسطينية بضمها مليوني دونم من الأراضي وبناء ما يزيد على
279 مستوطنة غير قانونية.
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