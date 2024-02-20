إجلاء 32 جريحا بحالة حرجة من مستشفى ناصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها نجحت بإجلاء 32 جريحا، بينهم أطفال، بحالة حرجة من مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط استمرار الأعمال القتالية.
وأكدت المنظمة أن 15 طبيبا وممرضا على الأقل ما زالوا داخل المستشفى الذي حوّله الجيش الإسرائيلي لثكنة عسكرية.
وأعربت المنظمة عن خشيتها على سلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي الذين بقوا بالمستشفى، مؤكدة عدم وجود كهرباء أو ماء وسط انتشار الأمراض من تراكم نفايات المستشفى والقمامة.
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