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العدل الدولية تعقد اليوم الثاني من جلسات الاستماع حول عواقب الاحتلال

2/20/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقدت محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع، كجزء من عملية تستغرق أسبوعا يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبدأ الفريق القانوني الفلسطيني جلسات الاستماع في لاهاي أمس الاثنين، في حين رفضت "إسرائيل" المشاركة في الجلسات، وطلبت من المحكمة عدم المشاركة بما وصفته "السيرك الإعلامي".

واستمعت المحكمة اليوم إلى المرافعات الشفوية من: السعودية، والجزائر، وجنوب أفريقيا، وكندا، وهولندا، وبنغلاديش، وتشيلي، والبرازيل، وبلجيكا، وبليز، وبوليفيا.

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