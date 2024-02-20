العدل الدولية تعقد اليوم الثاني من جلسات الاستماع حول عواقب الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عقدت محكمة العدل
الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع، كجزء من عملية تستغرق أسبوعا يقدم فيها
ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة
الغربية والقدس الشرقية.
وبدأ الفريق القانوني
الفلسطيني جلسات الاستماع في لاهاي أمس الاثنين، في حين رفضت "إسرائيل"
المشاركة في الجلسات، وطلبت من المحكمة عدم المشاركة بما وصفته "السيرك
الإعلامي".
واستمعت المحكمة اليوم
إلى المرافعات الشفوية من: السعودية، والجزائر، وجنوب أفريقيا، وكندا، وهولندا،
وبنغلاديش، وتشيلي، والبرازيل، وبلجيكا، وبليز، وبوليفيا.
MENAFN20022024000072011014ID1107876421
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.