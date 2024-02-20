مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات مع الاحتلال بحي الزيتون
التاريخ
2/20/2024 2:31:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
وأضافت القسام أنها استهدفت دبابتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب حي الزيتون، وأعلنت رصد عدد من الطائرات الإسرائيلية التي جاءت لنقل القتلى والمصابين في الاشتباكات.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال تقصف مناطق عدة في حي الزيتون.
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