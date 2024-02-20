استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يرون فرص تحقيق النصر بغزة منخفضة

استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يرون فرص تحقيق النصر بغزة منخفضة
التاريخ
2/20/2024 2:31:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أظهر استطلاع للمعهد
الإسرائيلي للديمقراطية أن 55% من الإسرائيليين يرون أن فرص تحقيق النصر الكامل في
غزة منخفضة، وأن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن موجة احتجاجات واسعة ضد حكومة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستنطلق قريبا.
يأتي ذلك وسط ازدياد
المظاهرات المنتقدة لإدارة نتنياهو للحرب وملف المحتجزين. (الجزيرة نت)
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