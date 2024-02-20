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توقف إدخال المساعدات إلى غزة

2/20/2024 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة توقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الشؤون الإنسانية في منظمة "أكشن إيد" زياد عيسى لقناة الجزيرة، إن المنظمة حاولت كثيرا إدخال المساعدات لقطاع غزة، لكن إسرائيل رفضت.

وأكد أن الأطباء في غزة يبلغون المنظمة أن الأطفال في القطاع يموتون جراء نقص الأدوية، محذرا من ارتفاع نسبة نقص التغذية، بسبب عدم إدخال المساعدات.

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