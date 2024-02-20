توقف إدخال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة توقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الشؤون الإنسانية في منظمة "أكشن إيد" زياد عيسى لقناة الجزيرة، إن المنظمة حاولت كثيرا إدخال المساعدات لقطاع غزة، لكن إسرائيل رفضت.
وأكد أن الأطباء في غزة يبلغون المنظمة أن الأطفال في القطاع يموتون جراء نقص الأدوية، محذرا من ارتفاع نسبة نقص التغذية، بسبب عدم إدخال المساعدات.
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