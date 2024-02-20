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اليونيسف: 90 % من أطفال غزة يعانون من سوء التغذية

2/20/2024 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المدير الإقليمي للإعلام بمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط للجزيرة إن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية.
وأضاف المدير الإقليمي أن المساعدات لم تصل إلى شمال قطاع غزة منذ أسابيع، وطالب بفتح جميع نقاط العبور إلى القطاع.

وحذر المسؤول من أنه إذا لم يتغير الوضع على الأرض بشأن دخول المساعدات "فسنشهد الأسوأ"، وفق تعبيره.

MENAFN20022024000072011014ID1107876416

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