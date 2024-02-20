اليونيسف: 90 % من أطفال غزة يعانون من سوء التغذية

اليونيسف: 90 % من أطفال غزة يعانون من سوء التغذية
التاريخ
2/20/2024 2:31:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المدير الإقليمي للإعلام بمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط للجزيرة إن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية.
وأضاف المدير الإقليمي أن المساعدات لم تصل إلى شمال قطاع غزة منذ أسابيع، وطالب بفتح جميع نقاط العبور إلى القطاع.
وحذر المسؤول من أنه إذا لم يتغير الوضع على الأرض بشأن دخول المساعدات "فسنشهد الأسوأ"، وفق تعبيره.
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