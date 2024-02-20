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الاحتلال يقر بإصابة 46 عسكريا في معارك غزة

2/20/2024 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 46 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3 آلاف.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال إصابة 22 ضابطا وجنديا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، قبل أن يعلن الحصيلة الجديدة.

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