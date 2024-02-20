الاحتلال يقر بإصابة 46 عسكريا في معارك غزة

الاحتلال يقر بإصابة 46 عسكريا في معارك غزة
التاريخ
2/20/2024 2:31:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 46 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3 آلاف.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال إصابة 22 ضابطا وجنديا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، قبل أن يعلن الحصيلة الجديدة.
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