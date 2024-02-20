جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية في حي الزيتون

جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية في حي الزيتون
التاريخ
2/20/2024 2:31:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية في حي الزيتون شمالي قطاع غزة.
وقالت الإذاعة إن العملية في حي الزيتون ستركز على البنى التحتية لحركة (حماس) التي لم يتم تدميرها حتى الآن، وأشارت إلى أن العملية في حي الزيتون يشارك فيها لواءان ومن المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.
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