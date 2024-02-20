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جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية في حي الزيتون

2/20/2024 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية في حي الزيتون شمالي قطاع غزة.
وقالت الإذاعة إن العملية في حي الزيتون ستركز على البنى التحتية لحركة (حماس) التي لم يتم تدميرها حتى الآن، وأشارت إلى أن العملية في حي الزيتون يشارك فيها لواءان ومن المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

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