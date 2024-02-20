فيتو أميركي يُفشل قرارا بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار جزائري يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، فيما صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع صوت واحد.
وهذه هي المرة الثالثة التي تعرقل فيها أميركا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة.
من جهته قال المندوب الجزائري في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب، فالتصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة.
وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، إن طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبا، وأن وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين.
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