فيتو أميركي يُفشل قرارا بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Alghad Newspaper)وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، فيما صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع صوت واحد.



وهذه هي المرة الثالثة التي تعرقل فيها أميركا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة.

من جهته قال المندوب الجزائري في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب، فالتصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة.

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، إن طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبا، وأن وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين.