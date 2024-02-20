Tuesday, 20 February 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثيون يعلنون استهداف سفن حربية أميركية ومواقع إسرائيلية

2/20/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، مساء الثلاثاء، إن الجماعة نفذت هجوما بالمسيرات على سفن حربية أميركية في البحرين الأحمر والعربي.

وأضاف سريع إنهم استهدفنا بالصواريخ السفينة الإسرائيلية "إم إس سي سيلفر" في خليج عدن.


كما قال الحوثيون، إنهم استهدفوا بالمسيرات مواقع إسرائيلية حساسة في أم الرشراش جنوبي فلسطين.

MENAFN20022024000072011014ID1107876410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث