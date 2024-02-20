الحوثيون يعلنون استهداف سفن حربية أميركية ومواقع إسرائيلية

الحوثيون يعلنون استهداف سفن حربية أميركية ومواقع إسرائيلية
التاريخ
2/20/2024 2:31:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال
الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، مساء الثلاثاء، إن الجماعة نفذت هجوما
بالمسيرات على سفن حربية أميركية في البحرين الأحمر والعربي.
وأضاف سريع إنهم استهدفنا بالصواريخ السفينة الإسرائيلية "إم إس سي سيلفر" في خليج عدن.
كما قال الحوثيون، إنهم استهدفوا بالمسيرات مواقع إسرائيلية حساسة في أم الرشراش جنوبي فلسطين.
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